Nettoyage en profondeur du visage en seulement 1 minute

Suivez ces 3 étapes simples pour réaliser un nettoyage en profondeur du visage en seulement 1 minute : 1. Humidifiez votre visage et la brosse avec de l'eau et appliquez votre soin de nettoyage du visage préféré. 2. Nettoyez pendant 20 secondes chacune de vos joues et votre front, avec des mouvements amples. 3. Rincez votre visage et votre brosse à l'eau.