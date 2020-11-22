Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Lames MultiPrecision
Revêtement anti-frottements
Têtes MultiFlex
Mode Protection de la peau
Obtenez un rasage rapide et précis. Les lames MultiPrecision soulèvent les poils aussi bien longs que courts – et tout poil restant – de sorte à les couper en quelques mouvements seulement.
Le revêtement spécial des bagues de rasage est conçu pour réduire la friction sur votre peau, créant un rasage en douceur, sans effort et sans risque d'irritation.
Les têtes flexibles dans 5 directions par mouvements indépendants suivent les contours de votre visage, et permettent au rasoir de glisser sur votre peau en tout confort avec une résistance minime.
4.3
sur 5
760
Avis
89%
recommandent ce produit
vero6172
22/11/2020
France
Très bon rasoir
Je l'ai offert à mon fils qui en est très content. Il ne lui irrite pas la peau et rase parfaitement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6610/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6610/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Nic31032000
30/06/2020
France
Super rasoir
super rasoir de très bonne qualité très bonne autonomie rien à dire
Pour
bonne autonomie
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6610/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6610/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Pascal6259
03/05/2020
France
Rase en douceur
Acheté pour remplacer mon ancien model qui irrité très fortement ma peau. Ce model est tout simplement extra. Plus de rougeur et un rasage de près en moins de temps. A recommander
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6650/48 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6650/48 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.