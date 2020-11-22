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  • Réduit l’irritation de la peau
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  • Réduit l’irritation de la peau
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Arrêté

Shaver series 6000Rasoir électrique 100 % étanche

S6680/26

4.3
| (760) Avis | 89% recommandent ce produit
Réduit l’irritation de la peau
Le rasoir Philips Series 6000 rase de très près tout en minimisant les irritations cutanées. Son revêtement anti-frottements crée une surface lisse qui lui permet de glisser parfaitement sur votre peau afin de réduire les irritations.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec revêtement anti-frottements

Réduit l’irritation de la peau

  • Lames MultiPrecision

  • Revêtement anti-frottements

  • Têtes MultiFlex

  • Mode Protection de la peau

Les lames MultiPrecision coupent efficacement même les poils les plus courts

Les lames MultiPrecision coupent efficacement même les poils les plus courts

Obtenez un rasage rapide et précis. Les lames MultiPrecision soulèvent les poils aussi bien longs que courts – et tout poil restant – de sorte à les couper en quelques mouvements seulement.

Revêtement antifriction pour un rasage en douceur sans effort

Revêtement antifriction pour un rasage en douceur sans effort

Le revêtement spécial des bagues de rasage est conçu pour réduire la friction sur votre peau, créant un rasage en douceur, sans effort et sans risque d'irritation.

Flexibilité dans 5 directions qui suit les courbes pour un rasage en tout confort

Flexibilité dans 5 directions qui suit les courbes pour un rasage en tout confort

Les têtes flexibles dans 5 directions par mouvements indépendants suivent les contours de votre visage, et permettent au rasoir de glisser sur votre peau en tout confort avec une résistance minime.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 5

760

Avis

89%

recommandent ce produit

22/11/2020

France

France

Très bon rasoir

Je l'ai offert à mon fils qui en est très content. Il ne lui irrite pas la peau et rase parfaitement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6610/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6610/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

30/06/2020

France

France

Super rasoir

super rasoir de très bonne qualité très bonne autonomie rien à dire

Pour

bonne autonomie

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6610/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

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03/05/2020

France

France

Rase en douceur

Acheté pour remplacer mon ancien model qui irrité très fortement ma peau. Ce model est tout simplement extra. Plus de rougeur et un rasage de près en moins de temps. A recommander

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6650/48 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6650/48 Rasoir électrique 100 % étanche

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 