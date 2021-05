Soyez toujours attentif à votre bébé avec les écoute-bébés et les thermomètres Philips Avent. Regardez et écoutez votre enfant grâce à nos écoute-bébés vidéo et audio pour smartphone.

1 Selon une enquête de satisfaction en ligne GemSeek menée en décembre 2015 auprès de plus de 9 000 utilisatrices de produits et marques de puériculture.