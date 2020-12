Les solutions Philips Air visent à améliorer la qualité de l'air comme les purificateurs et les humidificateurs éliminent les particules, les allergènes, les gaz nocifs, les bactéries et les virus, et maintiennent des taux d'humidité optimaux. Ceci inclut les particules comme le pollen, les squames d'animaux et les spores de moisissures, ainsi que les gaz nocifs comme les COV et les odeurs.