Le revêtement Dynaglide est l'un des meilleurs revêtements de semelle Philips. Il résiste bien plus aux rayures et glisse mieux qu'une semelle en aluminium, en céramique ou recouverte d'un revêtement antiadhésif classique.



Une semelle à pointe fine et un accessoire permettant le repassage entre les boutons vous aident pour les zones les plus délicates et un voyant de température indique clairement quand le fer est prêt à l'emploi.