Si vous cherchez une méthode de repassage facile et rapide pour vos chemises sans fer à repasser, vous pouvez investir dans un défroisseur à main. Cet appareil, plus léger et plus facile à utiliser que la plupart des fers à repasser, peut s’utiliser sur des vêtements suspendus et vous évite d’avoir à sortir votre planche à repasser.