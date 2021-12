Si vous n’avez pas le temps de repasser votre chemise sur une table à repasser ou si vous avez juste besoin d’une retouche rapide, vous pouvez la laisser sur un cintre et la repasser à la vapeur avec un défroisseur à main. Si vous faites surtout attention aux manches et cols ou en cas de plis récalcitrants, étalez la chemise sur un lit ou une table et passez-la à la vapeur. Cependant, pour des chemises en tissu plus épais comme le coton ou la flanelle, vous pouvez utiliser une centrale vapeur pour aller plus vite.