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Duo clavier-souris sans fil
Performances et confort
La commodité du sans fil, un design compact
Travaillez sans avoir à gérer vos câbles : ce clavier permet une connexion sans fil 2,4 GHz
Duo (clavier et souris)
Minimaliste. Ergonomique. Polyvalent. L'ergonomie et le confort en priorité, avec un design minimaliste répondant à tous les besoins. Il vous suffit de faire votre choix entre un duo avec ou sans fil. Nous garantissons la qualité et une expérience utilisateur exceptionnelle, comme toujours.
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