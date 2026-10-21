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Accessoirespour la maison et le bureau

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Accessoirespour la maison et le bureau

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Duo clavier-souris sans fil

6000 series

La commodité du sans fil, un design compact
La commodité du sans fil, un design compact
Ce duo clavier-souris est pensé pour la productivité. Il offre une connexion sans fil, un repose-paume amovible
5000 series

5000 series

Performances et confort

4000 series

4000 series

La commodité du sans fil, un design compact

3000 series

3000 series

Travaillez sans avoir à gérer vos câbles : ce clavier permet une connexion sans fil 2,4 GHz

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Combos keyboards and mice

Duo (clavier et souris)

Minimaliste. Ergonomique. Polyvalent. L'ergonomie et le confort en priorité, avec un design minimaliste répondant à tous les besoins. Il vous suffit de faire votre choix entre un duo avec ou sans fil. Nous garantissons la qualité et une expérience utilisateur exceptionnelle, comme toujours.

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