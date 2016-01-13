Nos solutions

- Remercier les clients fidèles ou un partenaire commercial clef - Récompenser les employés - Motiver votre réseau de distribution - Augmenter la participation des consommateurs aux campagnes marketing
Nous répondons de manière efficace et réactive à vos demandes :
- Remercier les clients fidèles ou un partenaire commercial clef
- Récompenser les employés
- Motiver votre réseau de distribution
- Augmenter la participation des consommateurs aux campagnes marketing
Constituée de professionnels expérimentés, notre équipe est là pour vous apporter son soutien.
Nous pouvons soutenir votre projet, tant au niveau local qu’international.
Grâce à notre expérience, notre enthousiasme et notre efficacité, nous vous aiderons :
- à élaborer les meilleurs programmes de fidélité et d’avantages possibles
- à sélectionner le cadeau adéquat pour vos équipes ou clients en toutes circonstances
- Fondée en 1891 - Siège social à Amsterdam, Pays-Bas - Implantation commerciale dans 150 pays - Marque reconnue dans le monde (42ième rang au Monde) - 1,6 milliard d'inverstissement en R&D soit 7% des ventes - 55 000 brevets, 33 000 marques déposées et 49 000 droits d'auteur.
- Fondée en 1891
- Siège social à Amsterdam, Pays-Bas
- Implantation commerciale dans 150 pays
- Marque reconnue dans le monde (42ième rang au Monde)
- 1,6 milliard d'inverstissement en R&D soit 7% des ventes
- 55 000 brevets, 33 000 marques déposées et 49 000 droits d'auteur.
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