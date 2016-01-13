Nos solutions

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Une organisation complète dédiée aux actions de fidélisation


Nous répondons de manière efficace et réactive à vos demandes :

 

- Remercier les clients fidèles ou un partenaire commercial clef

- Récompenser les employés

- Motiver votre réseau de distribution

- Augmenter la participation des consommateurs aux campagnes marketing

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Constituée de professionnels expérimentés, notre équipe est là pour vous apporter son soutien.

Nous pouvons soutenir votre projet, tant au niveau local qu’international.



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Grâce à notre expérience, notre enthousiasme et notre efficacité, nous vous aiderons :

- à élaborer les meilleurs programmes de fidélité et d’avantages possibles

- à sélectionner le cadeau adéquat pour vos équipes ou clients en toutes circonstances 
 

 

Philips en quelques mots

 

- Fondée en 1891

- Siège social à Amsterdam, Pays-Bas

- Implantation commerciale dans 150 pays

- Marque reconnue dans le monde (42ième rang au Monde)

- 1,6 milliard d'inverstissement en R&D soit 7% des ventes

- 55 000 brevets, 33 000 marques déposées et 49 000 droits d'auteur. 

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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