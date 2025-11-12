Philips Avis relatif aux cookies

Lorsque vous visitez nos sites internet, nous utilisons des cookies et d’autres technologies similaires (par exemple, des identifiants cryptés, des objets locaux partagés, des cookies flash, du stockage local HTML5, des balises HTTP, des pixels invisibles, des balises, des scripts, des plugins ou des API) sur votre navigateur ou appareil qui nous aident à permettre la gestion technique et fonctionnelle de nos sites internet (y compris la sécurité des informations), à améliorer la conception et les performances de nos sites internet, pour mieux comprendre le comportement du visiteur sur nos pages et à des fins de publicité ciblée. Ces cookies et autres technologies similaires peuvent collecter des données et partager des données telles que votre adresse IP, votre système d’exploitation, votre type de navigateur et votre type d’appareil (par exemple, PC, smartphone) avec des tiers.



Certains cookies sont toujours activés lorsque vous visitez nos sites internet et vous ne pouvez pas les désactiver. Nous les appelons « cookies essentiels ». Sans ces cookies, les services que vous demandez ne peuvent pas fonctionner comme prévu. Nous utilisons ces cookies pour faciliter l’accès à notre site internet ou pour assurer la sécurité de nos sites internet, ce qui nous permet d’acheminer des informations sur le réseau et de détecter les erreurs de transmission ou les pertes de données. Alternativement, ces cookies peuvent également être essentiels pour faciliter un service spécifique que vous avez demandé sur notre site internet (par exemple, des boutons « ajouter au panier » pour suivre votre panier). La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles dans ce contexte est l’exécution du contrat, en particulier, pour fournir un service explicitement demandé par l’utilisateur.

Nous utilisons des cookies de performance pour recueillir des informations statistiques agrégées sur les performances de notre site internet et pour analyser et améliorer ses performances en conséquence. Vous pouvez les activer ou les désactiver à tout moment. Nous ne les utiliserons que si vous avez accepté leur utilisation à l’avance. Par exemple, nous utilisons ces cookies pour obtenir une vue d’ensemble de la façon dont les visiteurs utilisent nos sites internet (c’est-à-dire les pages internet que vous visitez le plus souvent, le nombre de visiteurs des différentes parties d’un site internet). Nous pouvons également utiliser ces cookies pour enregistrer votre session et votre activité sur notre site Web afin de comprendre et d’améliorer l’expérience des utilisateurs sur nos sites internet. La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles dans ce contexte est votre consentement.

Nous utilisons également des cookies de préférence pour soutenir les fonctionnalités du site qui sont avantageuses pour l’utilisateur, telles que la mémorisation des préférences de l’utilisateur lors de visites ultérieures ou l’activation de fonctionnalités améliorées telles que les services de chat en ligne, les systèmes de commentaires et d’évaluation et les enquêtes. Vous pouvez les activer ou les désactiver à tout moment. Nous ne les utiliserons que si vous avez accepté leur utilisation à l’avance. La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles dans ce contexte est votre consentement.

Enfin, nous utilisons des publicités ciblées et des cookies de réseaux sociaux pour suivre votre comportement de navigation sur notre site internet et vous montrer des publicités personnalisées pertinentes pour vous et vos intérêts. Cela inclut également les cookies, les pixels et les balises des réseaux sociaux qui permettent de cibler des publicités sur ces plateformes et de suivre l’engagement et les performances de nos publicités. Si vous nous fournissez votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone (par exemple, lors de l’achat d’un produit ou en remplissant un formulaire sur notre site internet), nous pouvons les transférer sous forme cryptée à notre plateforme publicitaire afin de permettre un suivi plus précis des conversions. Ces cookies auront un impact sur le contenu et les messages que vous voyez sur d’autres sites internet que vous visitez. Vous pouvez activer ou désactiver ces cookies à tout moment. Nous ne les utiliserons qu’avec votre consentement préalable. Par exemple, si vous consultez un article sur un produit Philips, nous pourrons vous montrer des publicités pour ce produit, sur notre site ou sur celui de tiers. La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles dans ce contexte est votre consentement. De plus, si vous nous avez donné votre consentement pour recevoir des communications promotionnelles, nous utiliserons les informations recueillies à partir de ces cookies pour vous envoyer des communications adaptées à vos préférences.

Pour plus d’informations sur les cookies spécifiques que nous utilisons sur ce site internet, veuillez lire la Politique sur les cookies.

Vous pouvez modifier vos préférences en matière de cookies à tout moment via notre gestionnaire de consentement aux cookies. Outre l’ajustement de vos préférences en matière de cookies sur notre site internet, vous pouvez gérer vos préférences en matière de cookies dans votre navigateur à tout moment. Veuillez noter que les paramètres de votre navigateur peuvent ne pas vous offrir la même facilité d'utilisation que les Paramètres des cookies sur notre site internet. Si vous désactivez tous les cookies dans les paramètres de votre navigateur, certaines sections ou fonctionnalités de notre site internet pourraient ne pas fonctionner correctement, car votre navigateur nous empêchera de définir les cookies essentiels.

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur la façon de désactiver les cookies ou de gérer vos paramètres de cookies pour les navigateurs suivants :

Google Chrome : Supprimer, autoriser et gérer les cookies dans Chrome - Ordinateur - Aide Google Chrome

Firefox : protection renforcée contre le pistage dans Firefox pour ordinateur | Aide Firefox (mozilla.org)

Microsoft : Gérer les cookies dans Microsoft Edge : afficher, autoriser, bloquer, supprimer et utiliser - Support Microsoft

Safari : Gérer les cookies et les données de sites web - Aide Safari (apple.com)