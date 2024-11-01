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      Comment exploiter pleinement le potentiel de l’IA en santé ?

      Découvrez le point de vue de patients et de professionnels de santé dans le rapport Future Health Index 2025.
       

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    • L’avenir du secteur de la santé reposera sur des écosystèmes capables d’améliorer les résultats cliniques, et l’expérience patients tout en réduisant les coûts. Comment votre organisation peut-elle tirer parti des innovations technologiques, informatiques et organisationnelles pour relever vos défis prioritaires ? Philips est là pour vous aider

       

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      Future Health Index 2022

      Comment les dirigeants d’établissements de soins changent leur priorités pour améliorer l’offre de soins​?

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      Philips Actualités

       

      Les événements Philips Actualités! sont des expériences immersives pour en apprendre davantage sur les innovations et les tendances, partager des idées avec des pairs et des collègues et entrer en contact avec les leaders en santé professionnelle et personnelle.

      Philips Live! Informatique

      Philips Actualités! Informatique

      Philips, votre partenaire en informatique de santé, vous accompagne pour co-construire la transition vers un environnement numérique.

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      Philips Live! Radiologie

      Philips Actualités! Radiologie

      Tous les événements et les dernières nouveautés qui font l'actualité en radiologie : IRM, scanner, échographie, informatique de santé, conseil, workflow, parcours cliniques, congrès, innovations... pour ne rien rater des dernières avancées !

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      Philips Live! Cardiologie

      Philips Actualités! Cardiologie

      Découvrez nos dernières innovations en matière de soins cardiovasculaires pour aller encore plus loin dans la confiance diagnostique. Des démonstrations, un symposium et des webinaires, ou encore des rendez-vous personnalisés ont été préparés pour vous !

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      • Masthead Acute Care banner

        La surveillance prédictive face aux défis des équipes

        Optimiser la prise en charge en unité d'hospitalisation conventionnelle

        Êtes-vous familier avec la surveillance prédictive au travers de scores d'alerte précoce ?

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      • Masthead Cybersecurity banner

        Cybersécurité et interopérabilité, leviers de performance

        La sécurité au coeur de nos processus : Philips engagé sur la e-santé

        Des solutions et des services innovants, sécurisés et évolutifs

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        Nouveau scanner Philips Spectral CT 7500

        Plus qu'un scanner.

        Ce sont des données spectrales sans compromis.

        Les Professeurs Douek et Boussel partagent leurs témoignages sur l'utilisation du Spectral CT 7500 en routine à l'hôpital Cardiologique aux Hospices Civils de Lyon.

        Découvrir le Scanner Philips CT7500
        Témoignage Scanner à détection spectrale

        Les Professeurs Douek et Boussel partagent leurs témoignages sur l'utilisation du Spectral CT 7500 en routine à l'hôpital Cardiologique aux Hospices Civils de Lyon.

        Quoi de neuf sur le dernier EPIQ CVx ? Presque tout !

        Nouvelle architecture de faisceau, nouvelle sonde, nouvelle fonctionnalité de calculs automatiques.

        Découvrir EPIQ CVx

        Collaborer pour favoriser la transformation des soins

        Philips Conseil : collaborer pour favoriser la transformation des soins médicaux.

        Découvrez nos solutions d'accompagnement

        Détectez précocément les patients à risque de dégradation

        Réagir au bon moment

        Une surveillance de tous les instants, pour une prise de décision accélérée avec IntelliVue Guardian.

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        Représentation des garanties pour les services VueCloud

         

        La représentation des garanties est requise par les Exigences de Souveraineté #28 à #31 dans le cadre de la certification obligatoire pour la France : Référentiel de certification Hébergeur de données de santé (HDS).

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        Le scanner Spectral CT 7500 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0197. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. 

        Le système Philips EPIQ est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI CE2797. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
        La solution Philips Guardian est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Elle est destinée à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation 

        Les défibrillateurs HeartStart sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié TÜV SÜD CE0123. Ils sont destinés au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Les actes effectués avec les défibrillateurs HeartStart sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

        Les brassards de pression non-invasive réutilisables ou à usage unique, sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés au monitorage de la PNI des patients. Les actes effectués avec ces brassards sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

        Date de mise à jour : Octobre 2021

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