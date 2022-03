Philips et Masimo ont accompagné le CHRU de Strasbourg dans leur projet de monitorage continu et noninvasif de l'hémoglobine. Pr Pottecher et Dr Noll, partagent leur expérience quant à l’intérêt de mutualsier les technologies Philips et Masimo pour l’intégration et l’exploitation des données haute-fidélité.