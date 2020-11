Chez Philips, nous nous engageons à transformer les soins de santé. Cela implique notamment de faire évoluer l’échographie pour qu’elle devienne une solution plus intelligente, qui permette des prises de décision rapides et en toute confiance, pour un plus grand nombre de personnes et dans plus d’endroits.

Intelligent : nous nous efforçons d’être à l’avant-garde du développement de solutions qui s’adaptent aux besoins et aux environnements des individus, ce qui permet à n’importe quel utilisateur d’obtenir des résultats plus précis et cohérents

Définitif : grâce à une qualité d’image exceptionnelle, une quantification avancée et des solutions intelligentes, nous fournissons des informations aux clients pour un diagnostic plus fiable

Partout : à mesure que les environnements de soins s’étendent au-delà de l’hôpital, nous élargissons la capacité à utiliser l’échographie à plus d’endroits, afin que davantage de personnes puissent en bénéficier