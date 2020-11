Grâce à une gamme complète de solutions d’échographie au chevet du patient, Philips permet aux cliniciens de diagnostiquer et de prendre en charge leurs patients en toute confiance. Stimulé par 125 années d’innovations majeures dans le domaine de l’imagerie médicale de haute qualité, Philips a développé une série d’outils qui vise à améliorer les résultats et la prise en charge des patients, à augmenter la satisfaction du personnel, ainsi qu’à réduire les coûts des soins, en permettant aux cliniciens de déployer l’efficacité et la sûreté de l’imagerie échographique sur toute sa gamme de solutions de soins.

Qu’il s’agisse d’appareils portables ou de systèmes sur chariot de première qualité, nos solutions de prise en

charge des patients sont ergonomiques, intuitives et visent à permettre un diagnostic fiable, en proposant de nombreuses options pour s’adapter à tous les environnements de travail.