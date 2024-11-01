Systèmes et solutions de tomodensitométrie

La demande croissante d’examens en tomodensitométrie entraîne de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités. Nous repoussons sans cesse les limites de l’imagerie TDM pour vous aider à poser des diagnostics en toute confiance, à réduire les examens de suivi et à améliorer la qualité des soins. Solutions intégrant l’IA pour des analyses cliniques approfondies, flux de travail intuitifs et services d’assistance innovants : chaque innovation en TDM reflète notre engagement. Notre objectif est de vous donner les moyens d’offrir des soins de qualité et de développer les capacités qui vous permettront d’aborder l’avenir en toute confiance, tout en maintenant vos systèmes TDM à la pointe de la technologie.

