Systèmes et solutions de tomodensitométrie

Le Philips CT 5300 utilise l’IA pour offrir de nouvelles capacités cliniques et des progrès en matière de processus, ainsi que des outils virtuels pour la collaboration en temps réel et des services à distance visant à améliorer les performances et la disponibilité du système. Nous avons intégré une intelligence incroyable dans chaque aspect de ce système hautes performances. Gagnez en confiance grâce à un système conçu pour vous aider à relever vos défis actuels en matière d’imagerie et pour donner à votre équipe les moyens d’améliorer la prise en charge des patients. CT Smart Workflow offre une précision en termes de dose, de vitesse et de qualité d’image dans des applications cardiaques, bariatriques, interventionnelles, traumatiques, etc. Une caméra basée sur l’IA permet de gagner du temps et d’améliorer la précision et la cohérence du positionnement patient. Découvrez l’investissement durable grâce aux services à distance avec surveillance prédictive et notre garantie “Tube for Life”¹.
Le système Philips Spectral CT 7500 vous offre des résultats spectraux 100 % du temps. Désormais, il est facile de rendre chaque acquisition plus efficace, afin de vous aider à orienter le diagnostic de précision si important pour vos patients. Le Spectral CT 7500 est un scanner à détection spectrale. Cela signifie que vous obtenez les performances dont vous avez besoin en termes de qualité d’image, de dose et de processus de travail. La technologie, associée à des outils avancés et à notre assistance, vous aide à tirer le meilleur parti de l’expérience spectrale.
L’Incisive CT vous aide à relever certains des défis les plus préoccupants pour votre organisation. L’Incisive CT Philips offre une approche optimisée, adaptée, intelligente à chaque étape, de l’acquisition jusqu’à l’interprétation et à tous les niveaux : financier, clinique et opérationnel. Comme jamais auparavant, l’alliance de la conception du scanner et de la reproductibilité des opérations permet de prendre des décisions éclairées tout au long du processus, avec une offre “Tube for Life¹” sans précédent¹.
Dans votre métier, chaque détail compte. C’est pourquoi nous repoussons sans relâche les limites de l’imagerie TDM avec des innovations notables comme le tout premier* scanner à détection spectrale 100 % disponible et la reconstruction par IA intégrée, pour plus de rapidité et de précision. Chaque acquisition est affinée dans l’objectif de vous permettre d’offrir des images nettes à faible dose, de poser des diagnostics précis, de réduire les examens de suivi et d’élever le niveau de qualité clinique.
La demande croissante en tomodensitométrie entraîne de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités. C’est pourquoi nous innovons constamment avec des flux de travail basés sur l’IA et des outils intuitifs, pour renforcer votre productivité et votre efficacité. De la préparation au chevet du patient jusqu’à l’assistance à distance par des experts, nous sommes à vos côtés pour vous aider à développer vos capacités et à anticiper les évolutions du secteur en toute confiance.
En tant que partenaire, nous sommes présents chaque jour à vos côtés. Grâce à une surveillance proactive, une assistance technique continue et notre garantie “Tube for Life”, nous veillons au bon fonctionnement de vos systèmes pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : offrir des soins de qualité à vos patients.
Étendez vos capacités de TDM et boostez les performances de votre système.
Informatique diagnostique
Bénéficiez d’un accès simplifié à l’ensemble des données médicales de l’établissement hospitalier tout au long du parcours de soins. Vous bénéficierez ainsi d’une meilleure visibilité de l’état de santé général d’un patient et pourrez gérer la santé des populations grâce à nos solutions d’informatique diagnostique.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
* Le scanner Philips IQon Spectral CT a été lancé en 2016. Le scanner Siemens NAEOTOM Alpha a été commercialisé en 2021.
Legal disclaimers:
Les scanners CT 5300 et Incisive CT sont des dispositifs de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Les scanners Spectral CT 7500, IQon Spectral CT et Big Bore RT sont des dispositifs de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0197. Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Novembre 2025
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