Services de maintenance

Chez Philips, nous vous offrons bien plus qu’une simple mise à niveau de votre technologie. Nous nous engageons à vous aider à améliorer les performances, la facilité d’utilisation et l’interopérabilité en assurant la durabilité et la fiabilité de vos technologies. Faites appel à nous pour obtenir une assistance technique par téléphone, une assistance sur site et une résolution de problèmes à distance directement auprès d’experts disposant de connaissances cliniques approfondies. Que vous recherchiez des services à court ou à long terme dédiés aux équipements et logiciels Philips ou d’autres fournisseurs, nous pouvons vous aider à choisir les options les plus adaptées à vos capacités internes et à votre budget.
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