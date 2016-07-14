Philips propose des services de conseil en santé stratégique pour vous aider à atteindre l’excellence clinique et l’efficacité opérationnelle tout en prodiguant des soins de qualité aux patients.Notre équipe de consultants propose une approche hautement collaborative, en travaillant côte à côte avec vos équipes. Nous exploitons les données et nous tirons profit de notre expertise clinique approfondie pour vous aider à transformer l’expérience du patient et à atteindre vos objectifs stratégiques.
DEFI, une gamme simple, opérationnelle, au budget maîtrisé sur des thématiques opérationnelles spécifiques rencontrées par les hôpitaux.
Une problématique – un objectif – un partenaire?
Defi Philips : le compagnon de la transformation hospitalière.
Nos compétences sectorielles
Nos compétences fonctionnelles
Améliorer l'efficacité des flux de travail et l'utilisation des ressources.
En s'appuyant sur vos données, nos consultants apportent leur expertise clinique et leur savoir-faire pour créer et mettre en œuvre des programmes d'amélioration des performances.
Concevoir des expériences de soins innovantes et performantes
En intégrant le design thinking, l'analyse des données et l'expertise technologique à la planification spatiale et fonctionnelle, notre équipe peut vous aider à créer une expérience de soins exceptionnelle.
Guider l'adoption des technologies et des stratégies en matière de données.
Nous vous aidons à adopter les nouvelles technologies et les tendances du secteur tout en gérant efficacement les données relatives aux patients et aux systèmes afin de stimuler l'innovation dans le domaine des soins.
Réforme des soins de santé. Populations de patients vieillissantes et de plus en plus complexes. Augmentation des contraintes économiques. Les hôpitaux et systèmes de santé d’aujourd’hui subissent une importante pression. Face à ces défis, ils doivent en effet faire preuve de détermination afin de répondre aux demandes de prise en charge immédiates et à long terme.
Réduire la fatigue liée aux alarmes dans les services de soins intensifs
Chaque jour, le personnel des soins intensifs peut être exposé à pas moins de 350 alarmes par patient. Différents appareils se font concurrence pour attirer leur attention, et les alarmes non pertinentes sont fréquentes.Découvrez comment Philips a travaillé en collaboration avec le centre hospitalier de Tourcoing pour mettre en place des pratiques optimisées, configurées en fonction des besoins des patients et du staf
L’importance du facteur humain dans l'amélioration des performances de soins
Les établissements de santé du monde entier s'efforcent de trouver un équilibre entre l’objectif de qualité des soins et l'augmentation de la demande. Comment offrir une prise en charge de qualité, en particulier dans un contexte de pénurie mondiale de personnel qualifié?
Comment améliorer l’expérience patient tout au long de son parcours de soins?
Force est de constater que depuis quelques années le comportement des patients se transforme. Les patients sont de plus en plus « acteurs » de leurs parcours de soins. Grâce à un meilleur accès à l’information et à une meilleure visibilité de l’offre de soins, il est devenu plus aisé pour eux de comprendre et d’orienter leur prise en charge.
Découvrez comment les équipes du CHU de Rennes ont évolué vers une gestion optimisée des alarmes de leur service grâce à l'accompagnement des équipes conseil et transformation de Philips.
Philips Conseil accompagne les établissements de santé sur des sujets d’optimisation et de transformation de leurs organisations et de leurs pratiques par des approches ciblées et centrées sur les patients et leurs familles, sur le personnel de soins.Nous créons une dynamique d’amélioration sur des sujets tels que : la performance opérationnelle, l’expérience des patients et du staff, la visibilité des offres de soins, l’agencement spatial d’un service…
Stéphanie est directrice de l’activité Conseil en France, elle intervient sur des problématiques d’amélioration de la performance opérationnelle des services médicotechniques, en accompagnant les services de soins sur l’optimisation de leurs processus et pratiques.
Mélanie est consultante senior au sein de l’activité Conseil, elle intervient sur des projets d’amélioration et de transformation des pratiques.
Karim est consultant senior au sein de l’activité Conseil. Il intervient sur des projets de gestion de surveillance patient et de gestion des alarmes.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
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