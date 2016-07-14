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Philips Conseil accompagne les établissements de santé sur des sujets d’optimisation et de transformation de leurs organisations et de leurs pratiques par des approches ciblées et centrées sur les patients et leurs familles, sur le personnel de soins.Nous créons une dynamique d’amélioration sur des sujets tels que : la performance opérationnelle, l’expérience des patients et du staff, la visibilité des offres de soins, l’agencement spatial d’un service…