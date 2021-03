Nous vous aidons à atteindre vos objectifs stratégiques et à prendre des décisions conséquentes pour votre service, votre hôpital ou votre établissement. Nous vous aidons à évaluer vos besoins en équipement, à modéliser de nouveaux services cliniques, à améliorer la satisfaction des patients et du personnel et à concevoir votre établissement. Nous pouvons devenir votre partenaire en matière de services financiers et de services de gestion.