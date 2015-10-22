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Au cours des dix dernières années, nous sommes devenus leader mondial des technologies médicales

Au cours des dix dernières années, nous sommes devenus leader mondial des technologies médicales

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Guidés par notre mission


Chez Philips, notre objectif est d'améliorer la santé et le bien-être des personnes grâce à des innovations significatives. Notre objectif est d'améliorer 2,5 milliards de vies par an d'ici 2030, dont 400 millions dans les communautés mal desservies. 

En tant qu’entreprise spécialisée en technologie, nous - et les titulaires de licences de marque - innovons avec une conviction constante : il y a toujours un moyen de rendre la vie meilleure.

Notre stratégie

Crer de la valeur pour un impact durable

Chez Philips, nous cherchons à offrir une valeur supérieure, à nos clients et à nos actionnaires, sur le long-terme, tout en agissant de manière responsable vis-à-vis de la planète et de la société, en partenariat avec nos parties prenantes.

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Innover pour relever les défis de la santé mondiale


Nous sommes fiers de notre héritage en matière d’innovation qui remonte à près de 130 ans. Cette innovation significative, axée sur les besoins de nos clients , est au cœur de tout ce que nous faisons.

~9% de nos revenus


investit en R&D
en 2025

~50%

de l'investissement en R&D concernent les logiciels et la gestion des données in 2025

50 500

brevets déposés

#N°1


pour le dépôt de brevets MedTech auprès
de l'Office européen des brevets en 2025

Clarivate Top 100 Global Innovator

pour la 13e année consecutive

~9% de nos revenus

investit en R&D
en 2024

~50%

de l'investissement en R&D concernent les logiciels et la gestion des données in 2024

#N°1


pour le dépôt de brevets MedTech auprès de l'Office européen des brevets en 2025

50 500

brevets déposés

Clarivate Top 100 Global Innovator ™

pour la 13e année consecutive

Pourtant, dans un secteur en constante évolution comme le nôtre, nous pouvons rarement innover seuls. Cela implique d’intensifier la collaboration avec des professionnels de santé, des startups, des universités (en particulier des hôpitaux universitaires) et d’autres entreprises.

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Our planet

Gérer notre activité de manière responsable et durable


En tant qu’entreprise responsable, nous opérons de manière durable, conformément à des normes environnementales, sociales et de gouvernance (RSE) strictes. Nous continuons d’intégrer continuellement le développement durable dans nos activités, que ce soit dans nos propres opérations ou au-delà, en collaboration avec nos partenaires.

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Nos collaborateurs

Un lieu de travail riche et diversifié   


Le succès de notre entreprise dépend de la capacité de chaque employé à se sentir valorisé, respecté et capable de faire pleinement sa part.

Healthier living

Nous sommes une équipe diversifiée composée de 67,300 collaborateurs répartis dans plus de 100 pays, chacun avec son propre parcours, ses propres perspectives et expériences.

Nous apprécions ces différences, elles favorisent la créativité et l’innovation.

Nous voulons que Philips soit le meilleur endroit où travailler pour les personnes qui partagent notre passion.

Rejoignez notre équipe

Pour en finir avec les inégalités entre les Hommes et les Femmes au travail, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel oblige les entreprises à des résultats, avec un outil pratique pour faire progresser les entreprises :

 

L’Index de l’égalité Femmes-Hommes

Après calcul, pour l’année 2026, Philips obtient la note de :  85 points / 100 

 

Sous la forme d’une note sur 100, cet index se compose de cinq grands indicateurs qui évaluent les inégalités. 

Le 1er indicateur mesure les écarts de rémunération existants au sein de l’entreprise : 40 points / 40

Le 2nd et le 3ème indicateur comparent respectivement la répartition des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes : 10 points / 20 et la répartition des promotions : 15 points / 15

Le 4ème indicateur est relatif à l’augmentation des femmes à leur retour de congé de maternité : 15 points / 15

Le 5ème indicateur porte sur l’équilibre des genres au sein des dix plus hautes rémunérations de l’entreprise, avec une cible d’au moins quatre femmes :  5 points / 10

Notre organisation managériale combine leadership responsable et encadrement autonome

Comité exécutif


Le comité exécutif fonctionne sous la présidence du Directeur général et soutient le conseil d’administration dans le déploiement de la stratégie et de la politique de Philips, ainsi qu’à la réalisation de ses objectifs et résultats.

Les membres du Comité Exécutif

Conseil de surveillance


En tant qu’organe distinct et indépendant, le Conseil de surveillance supervise les politiques de la direction et les affaires générales de Philips et conseille la direction.

Les membres du Conseil de Surveillance

Notre histoire

Plus de 130 ans d'innovation au service des personnes


Les produits vont et viennent… Les technologies changent… Mais Philips reste fermement attaché à une chose :créer des innovations significatives qui améliorent la santé et le bien-être des personne

Our History
Découvrez notre histoire

Notre marque

Des innovations qui ont du sens


Chez Philips, nous voulons que les gens soient en bonne santé, vivent bien et profitent de la vie. Nous sommes une entreprise technologique qui se soucie des personnes et de la planète.

Nous voulons que les gens soient en bonne santé, vivent bien et profitent de la vie. En tant qu'entreprise technologique soucieuse à la fois des personnes et de la planète, nous travaillons au développement de solutions qui font la différence.


Nos innovations vous permettent de consacrer votre temps à ce qui compte vraiment : offrir de meilleurs soins à davantage de personnes.

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Récompenses et reconnaissance

Nous inspirer pour nous améliorer encore  

Carbon offsetting
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Carrières


Nous cherchons à recruter et à former des personnes talentueuses qui partagent notre vision. 

Venez relever le défi d'une carrière chez Philips - consultez nos offres d'emploi dès aujourd'hui!

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