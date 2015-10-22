Pour en finir avec les inégalités entre les Hommes et les Femmes au travail, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel oblige les entreprises à des résultats, avec un outil pratique pour faire progresser les entreprises :

L’Index de l’égalité Femmes-Hommes

Après calcul, pour l’année 2026, Philips obtient la note de : 85 points / 100

Sous la forme d’une note sur 100, cet index se compose de cinq grands indicateurs qui évaluent les inégalités.

Le 1er indicateur mesure les écarts de rémunération existants au sein de l’entreprise : 40 points / 40

Le 2nd et le 3ème indicateur comparent respectivement la répartition des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes : 10 points / 20 et la répartition des promotions : 15 points / 15

Le 4ème indicateur est relatif à l’augmentation des femmes à leur retour de congé de maternité : 15 points / 15

Le 5ème indicateur porte sur l’équilibre des genres au sein des dix plus hautes rémunérations de l’entreprise, avec une cible d’au moins quatre femmes : 5 points / 10