Chez Philips, notre objectif est d'améliorer la santé et le bien-être des personnes grâce à des innovations significatives. Notre objectif est d'améliorer 2,5 milliards de vies par an d'ici 2030, dont 400 millions dans les communautés mal desservies.
En tant qu’entreprise spécialisée en technologie, nous - et les titulaires de licences de marque - innovons avec une conviction constante : il y a toujours un moyen de rendre la vie meilleure.
Nous sommes fiers de notre héritage en matière d’innovation qui remonte à près de 130 ans. Cette innovation significative, axée sur les besoins de nos clients , est au cœur de tout ce que nous faisons.
~9% de nos revenus
investit en R&D
en 2025
~9% de nos revenus
~50%
de l'investissement en R&D concernent les logiciels et la gestion des données in 2025
50 500
brevets déposés
#N°1
pour le dépôt de brevets MedTech auprès
de l'Office européen des brevets en 2025
#N°1
Clarivate Top 100 Global Innovator
pour la 13e année consecutive
~9% de nos revenus
investit en R&D
en 2024
~50%
de l'investissement en R&D concernent les logiciels et la gestion des données in 2024
#N°1
pour le dépôt de brevets MedTech auprès de l'Office européen des brevets en 2025
#N°1
50 500
brevets déposés
Clarivate Top 100 Global Innovator ™
pour la 13e année consecutive
En tant qu’entreprise responsable, nous opérons de manière durable, conformément à des normes environnementales, sociales et de gouvernance (RSE) strictes. Nous continuons d’intégrer continuellement le développement durable dans nos activités, que ce soit dans nos propres opérations ou au-delà, en collaboration avec nos partenaires.
Un lieu de travail riche et diversifié
Le succès de notre entreprise dépend de la capacité de chaque employé à se sentir valorisé, respecté et capable de faire pleinement sa part.
Nous sommes une équipe diversifiée composée de 67,300 collaborateurs répartis dans plus de 100 pays, chacun avec son propre parcours, ses propres perspectives et expériences.
Nous apprécions ces différences, elles favorisent la créativité et l’innovation.
Nous voulons que Philips soit le meilleur endroit où travailler pour les personnes qui partagent notre passion.
Pour en finir avec les inégalités entre les Hommes et les Femmes au travail, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel oblige les entreprises à des résultats, avec un outil pratique pour faire progresser les entreprises : L’Index de l’égalité Femmes-Hommes Après calcul, pour l’année 2026, Philips obtient la note de : 85 points / 100 Sous la forme d’une note sur 100, cet index se compose de cinq grands indicateurs qui évaluent les inégalités. Le 1er indicateur mesure les écarts de rémunération existants au sein de l’entreprise : 40 points / 40 Le 2nd et le 3ème indicateur comparent respectivement la répartition des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes : 10 points / 20 et la répartition des promotions : 15 points / 15 Le 4ème indicateur est relatif à l’augmentation des femmes à leur retour de congé de maternité : 15 points / 15 Le 5ème indicateur porte sur l’équilibre des genres au sein des dix plus hautes rémunérations de l’entreprise, avec une cible d’au moins quatre femmes : 5 points / 10
Pour en finir avec les inégalités entre les Hommes et les Femmes au travail, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel oblige les entreprises à des résultats, avec un outil pratique pour faire progresser les entreprises :
L’Index de l’égalité Femmes-Hommes
Après calcul, pour l’année 2026, Philips obtient la note de : 85 points / 100
Sous la forme d’une note sur 100, cet index se compose de cinq grands indicateurs qui évaluent les inégalités.
Le 1er indicateur mesure les écarts de rémunération existants au sein de l’entreprise : 40 points / 40
Le 2nd et le 3ème indicateur comparent respectivement la répartition des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes : 10 points / 20 et la répartition des promotions : 15 points / 15
Le 4ème indicateur est relatif à l’augmentation des femmes à leur retour de congé de maternité : 15 points / 15
Le 5ème indicateur porte sur l’équilibre des genres au sein des dix plus hautes rémunérations de l’entreprise, avec une cible d’au moins quatre femmes : 5 points / 10
Plus de 130 ans d'innovation au service des personnes
Les produits vont et viennent… Les technologies changent… Mais Philips reste fermement attaché à une chose :créer des innovations significatives qui améliorent la santé et le bien-être des personne
Des innovations qui ont du sens
Chez Philips, nous voulons que les gens soient en bonne santé, vivent bien et profitent de la vie. Nous sommes une entreprise technologique qui se soucie des personnes et de la planète.
Nous voulons que les gens soient en bonne santé, vivent bien et profitent de la vie. En tant qu'entreprise technologique soucieuse à la fois des personnes et de la planète, nous travaillons au développement de solutions qui font la différence.
Nos innovations vous permettent de consacrer votre temps à ce qui compte vraiment : offrir de meilleurs soins à davantage de personnes.
Nous voulons que les gens soient en bonne santé, vivent bien et profitent de la vie. En tant qu'entreprise technologique soucieuse à la fois des personnes et de la planète, nous travaillons au développement de solutions qui font la différence.
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