Les actions de Philips sont cotées à la bourse d'Euronext Amsterdam et à la Bourse de New York. La relation entre Philips et ses actionnaires est régie par le droit néerlandais et nos statuts. En tant qu'actionnaire de Philips, vous disposez de certains droits, tels que le droit de vote sur certaines questions d'entreprise (entre autres: la nomination des membres du Directoire et du Conseil de surveillance, le droit de vote, l'adoption des états financiers , déclaration de dividendes et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance). Le vote a lieu lors de nos assemblées générales annuelles et, le cas échéant, extraordinaires des actionnaires.

Pourquoi nous traitons vos données personnelles

Si vous êtes actionnaire et que vous décidez d'exercer vos droits dans le cadre d'une assemblée générale des actionnaires, nous traitons vos données personnelles pour vous permettre d'exercer vos droits d'actionnaire, par exemple pour enregistrer votre participation à l'assemblée générale des actionnaires, pour administrer votre instructions de vote par procuration et pour traiter votre vote and/or questions ou déclarations lors de l'assemblée des actionnaires.



Un nombre relativement restreint d'actions en circulation de Philips sont enregistrées au nom d'actionnaires individuels. Comme l'exige la loi applicable, Philips tient également un registre contenant les données des détenteurs d'actions nominatives et peut communiquer avec ces actionnaires au sujet de l'assemblée générale annuelle des actionnaires et des distributions de dividendes.



En règle générale, les assemblées générales d'actionnaires sont enregistrées de manière audiovisuelle à des fins internes et peuvent être suivies d'un lien de diffusion Web en direct disponible sur notre site Web.



Quelles données personnelles nous traitons

Nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :

Nom complet et titre

Date de naissance

adresse postale

Adresse e-mail

Identifiant de l'actionnaire

Informations financières (nombre d'actions, dividende, etc.)

Banque ou intermédiaire

Numéro de compte bancaire, numéro de compte titres

Nom de votre représentant autorisé (le cas échéant)

Instructions de vote par procuration ou votes exprimés

Le contenu des questions, opinions ou propositions que vous pourriez exprimer avant ou pendant les assemblées d'actionnaires



Base légale du traitement

La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section est notre nécessité de nous conformer aux lois applicables auxquelles nous sommes soumis ainsi que notre intérêt légitime à mener nos activités de manière responsable, par exemple lorsque nous enregistrons enregistrer en vidéo les assemblées d'actionnaires.