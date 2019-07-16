Notre gamme de services est conçue pour répondre à tous vos besoins, aujourd’hui et demain. Nous travaillons à vos côtés pour assurer la fiabilité de vos technologies et vos processus afin que vos opérations soient cohérentes et rentables. Avec nos services de mise à niveau et de reprise, restez à l’avant-garde du développement de nouveaux matériels et logiciels et tirez le meilleur parti de votre technologie.
Mises à niveau SmartPath
Nos toutes dernières solutions adaptées tout au long du cycle de vie de vos systèmes d’imagerie Philips offrent des mises à niveau et des offres d’achat avec reprise qui peuvent vous aider à planifier vos dépenses et à prolonger la durée de vie de votre équipement.
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La solution Cybersécurité Philips met l’accent sur la prise en charge des patients
Réduisez les menaces associées aux systèmes obsolètes tout en améliorant vos résultats cliniques. Cybersécurité reflète l’engagement de Philips à fournir des solutions de qualité pour assurer la sécurité des données et des appareils au sein de votre hôpital.
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