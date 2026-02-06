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    Solutions et systèmes IRM

    Connecter les données, la technologie et les patients, en toute fluidité !

    Chez Philips, nos solutions IRM intégrées offrent une rapidité et une productivité améliorées en favorisant la fiabilité des diagnostics et en contribuant à un avenir plus sûr et plus prometteur pour tous.

    Il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons accomplir ensemble. Si la santé ne connaît pas de limites aujourd’hui, il devrait en être de même pour les soins.

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    Final CEE consent

    Systèmes IRM

    Une nouvelle gamme de solutions IRM offrant rapidité, confort et fiabilité dans le but d’améliorer la prise en charge des patients.

    3.0T

    1.5T

    Traitement par IRM

    Innovations en matière d’IRM


    Découvrez les technologies IRM uniques qui permettent d’améliorer la productivité en radiologie tout en offrant une qualité d’image et une expérience patient exceptionnelles.

    Blue Magnétique


    Le magazine de l’imagerie BlueSeal, le sceau du futur.

    Découvrez notre tout nouveau magazine dédié à l’Imagerie par Résonance Magnétique. Vous découvrirez dans cette revue des interviews exclusives avec des radiologues de renom, des partages de best-practices et de protocoles cliniques, un décryptage des dernières publications scientifiques et une veille scintifique continue pour rester à la pointe.

    Lire le magazine
    Blue Magnetique
    Communauté NetForum

    4D Free-Breathing


    L’acquisition dynamique en respiration libre permet au patient de conserver une respiration normale pendant les acquisitions avec injection.

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    Options et mises à niveau


    Étendez vos capacités d’IRM et bénéficiez de performances exceptionnelles sur votre système.

    • Sélecteur d’applications cliniques
      Sélecteur d’applications cliniques

      Trouvez les applications cliniques adaptées à vos besoins.

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    • Sélecteur d’antenne
      Sélecteur d’antenne

      Découvrez comment Philips vous aide à sélectionner les antennes IRM qui répondent à vos besoins en imagerie. En savoir plus sur nos différentes antennes IRM.

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    • IntelliSpace Portal 12
      IntelliSpace Portal 12

      Augmentez la performance de votre centre d'imagerie. Découvrez les avantages d'IntelliSpace Portal 12 : gain de temps, fiabilité du diagnostic, connexion facile et sécurisée.

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    • Technology Maximizer
      Technology Maximizer

      Le programme Philips Technology Maximizer est conçu pour optimiser vos capacités cliniques et les performances de votre équipement grâce à des mises à niveau logicielles et des renouvellements de votre matériel. Il permet de gérer de manière économique les mises à niveau technologiques continues grâce à votre budget opérationnel.

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    Apprenez de vos pairs

     

    Profitez des meilleures pratiques des autres utilisateurs afin d’optimiser votre système.

    Communauté NetForum

    Communauté en ligne NetForum
    Communauté en ligne permettant de profiter des expériences cliniques de vos pairs du monde entier. Partagez et téléchargez des cartes d’examen et recevez des informations sur les performances de votre système.

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    Cartographie anatomique IRM

    Cartographie anatomique IRM
    Consultez plus de 100 cas cliniques réalisés par vos confrères à travers le monde et découvrez comment la technologie numérique IRM de Philips répond à vos besoins en imagerie.

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    * À utiliser uniquement avec des implants sécurisés pour l’IRM ou à RM conditionnelle en suivant scrupuleusement les instructions d’utilisation.

     

    Les IRM Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Ils sont destinés à être utilisés à des fins de diagnostic. Les actes effectués avec les IRM Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Juin 2022

     

    Les IRM MR-RT Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Ils sont destinés à être utilisés à des fins de diagnostic de différentes affections et à la planification de traitements de radiothérapie. Les actes effectués avec les IRM MR-RT Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Juin 2022

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