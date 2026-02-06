Solutions et systèmes IRM

Chez Philips, nos solutions IRM intégrées offrent une rapidité et une productivité améliorées en favorisant la fiabilité des diagnostics et en contribuant à un avenir plus sûr et plus prometteur pour tous. Il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons accomplir ensemble. Si la santé ne connaît pas de limites aujourd’hui, il devrait en être de même pour les soins.
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* À utiliser uniquement avec des implants sécurisés pour l’IRM ou à RM conditionnelle en suivant scrupuleusement les instructions d’utilisation. Les IRM Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Ils sont destinés à être utilisés à des fins de diagnostic. Les actes effectués avec les IRM Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Juin 2022 Les IRM MR-RT Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Ils sont destinés à être utilisés à des fins de diagnostic de différentes affections et à la planification de traitements de radiothérapie. Les actes effectués avec les IRM MR-RT Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Juin 2022
* À utiliser uniquement avec des implants sécurisés pour l’IRM ou à RM conditionnelle en suivant scrupuleusement les instructions d’utilisation.
Les IRM Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Ils sont destinés à être utilisés à des fins de diagnostic. Les actes effectués avec les IRM Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Juin 2022
Les IRM MR-RT Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Ils sont destinés à être utilisés à des fins de diagnostic de différentes affections et à la planification de traitements de radiothérapie. Les actes effectués avec les IRM MR-RT Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Juin 2022
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