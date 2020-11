L’Ingenia Elition offre une superbe qualité d’image et réalise les examens IRM jusqu’à 50 % plus rapidement¹. La rapidité du temps d’examen global est obtenue par l’amélioration du temps de prise en charge du patient au tunnel, avec le positionnement guidé sans contact du patient combiné à une accélération des acquisitions 2D et 3D. En outre, l’Ingenia Elition offre une expérience audiovisuelle immersive pour calmer les patients et les guider au long des examens IRM.