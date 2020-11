Dans une société où les remboursements sont en baisse et où les maladies chroniques entraînent une augmentation des procédures IRM et des temps d’attente plus longs, la pression sur les services de radiologie n’a jamais été aussi élevée. L’accélération compromet la qualité de l’image ou n’est pas applicable à l’ensemble des examens de routine. Par conséquent, afin de répondre à la demande accrue en matière d’amélioration de la productivité, la nécessité d’une technologie d’accélération innovante est toujours présente. Grâce à son rôle de leader en matière d’accélération (c.-à-d. la technologie SENSE), Philips introduit la technologie Compressed SENSE, une innovation en termes de productivité.