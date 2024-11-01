*Données issues des questionnaires d'évaluation remis par 150 stagiaires de janvier à décembre 2024.
Notre but est de former au mieux, quel que soit le profil utilisateur. Pour cela nous disposons d’une offre riche dispensée par une équipe forte de Supports Techniques, d’Ingénieurs d’Application, de Consultants experts et reconnus sur des thématiques précises et plébiscitées.
Notre but est de former au mieux, quel que soit le profil utilisateur. Pour cela nous disposons d’une offre riche dispensée par une équipe forte de Supports Techniques, d’Ingénieurs d’Application, de Consultants experts et reconnus sur des thématiques précises et plébiscitées.
Maitriser les technologies et les équipements médicaux de pointe est un élément de motivation au quotidien pour vos équipes. Nos formateurs sont issus du terrain et experts de leur spécialité pour mieux les
accompagner.
Maitriser les technologies et les équipements médicaux de pointe est un élément de motivation au quotidien pour vos équipes.
Nos formateurs sont issus du terrain et experts de leur spécialité pour mieux les
Nos programmes de formation permettent de développer les compétences de vos équipes en matière de technologies d’imagerie, d’échographie et de monitorage. Mais ces programmes centrés sur le patient sont aussi un facteur de motivation pour votre personnel médical, soignant et technique et répondent à leurs besoins en formation. Ils leur permettent ainsi d’augmenter la qualité de la prise en charge de vos patients. Nos Formations Philips propose plus de 500 formations accréditées pour tous les professionnels de santé. Ces programmes permettent à votre personnel de connaître les toutes dernières fonctions de vos systèmes médicaux afin d’optimiser au mieux les fonctionnalités des équipements, réduire vos coûts et simplifier vos processus cliniques et techniques. - Formations techniques et biomédicales : pour permettre à vos personnels techniques de prendre en charge la maintenance de votre parc de matériels Philips. - Formations aux applications cliniques : pour découvrir les fonctionnalités de base et avancées de vos systèmes, ainsi que les solutions cliniques. - Formations cliniques : pour recueillir des informations et témoignages directement auprès de vos pairs, lors de stages ou de séminaires cliniques. Nos Formateurs Nos consultants sont issus de vos métiers, nos supports techniques sont vos intervenants et comprennent vos attentes. Numéro d’agrément d’organisme de formation : N°119 2135 6592
Pour les centres hospitaliers adhérents ANFH, prise en charge de vos formations.
Nos programmes de formation permettent de développer les compétences de vos équipes en matière de technologies d’imagerie, d’échographie et de monitorage. Mais ces programmes centrés sur le patient sont aussi un facteur de motivation pour votre personnel médical, soignant et technique et répondent à leurs besoins en formation. Ils leur permettent ainsi d’augmenter la qualité de la prise en charge de vos patients.
Nos Formations
Philips propose plus de 500 formations accréditées pour tous les professionnels de santé. Ces programmes permettent à votre personnel de connaître les toutes dernières fonctions de vos systèmes médicaux afin d’optimiser au mieux les fonctionnalités des équipements, réduire vos coûts et simplifier vos processus cliniques et techniques.
- Formations techniques et biomédicales : pour permettre à vos personnels techniques de prendre en charge la maintenance de votre parc de matériels Philips.
- Formations aux applications cliniques : pour découvrir les fonctionnalités de base et avancées de vos systèmes, ainsi que les solutions cliniques.
- Formations cliniques : pour recueillir des informations et témoignages directement auprès de vos pairs, lors de stages ou de séminaires cliniques.
Nos Formateurs
Nos consultants sont issus de vos métiers, nos supports techniques sont vos intervenants et comprennent vos attentes.
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Suivez l’actualité des formations que nous proposons sur https://www.linkedin.com/groups/8746313/
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Institut de Formation Médicale Philips 33 rue de Verdun 92156 Suresnes Numéro de déclaration d’activité : 11 92 13565 92 Tel : 01 47 28 11 35 Certification SOCOTEC N°SCFQLP000454QLP
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