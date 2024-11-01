Nos programmes de formation permettent de développer les compétences de vos équipes en matière de technologies d’imagerie, d’échographie et de monitorage. Mais ces programmes centrés sur le patient sont aussi un facteur de motivation pour votre personnel médical, soignant et technique et répondent à leurs besoins en formation. Ils leur permettent ainsi d’augmenter la qualité de la prise en charge de vos patients.

Nos Formations

Philips propose plus de 500 formations accréditées pour tous les professionnels de santé. Ces programmes permettent à votre personnel de connaître les toutes dernières fonctions de vos systèmes médicaux afin d’optimiser au mieux les fonctionnalités des équipements, réduire vos coûts et simplifier vos processus cliniques et techniques.

- Formations techniques et biomédicales : pour permettre à vos personnels techniques de prendre en charge la maintenance de votre parc de matériels Philips.

- Formations aux applications cliniques : pour découvrir les fonctionnalités de base et avancées de vos systèmes, ainsi que les solutions cliniques.

- Formations cliniques : pour recueillir des informations et témoignages directement auprès de vos pairs, lors de stages ou de séminaires cliniques.

Nos Formateurs

Nos consultants sont issus de vos métiers, nos supports techniques sont vos intervenants et comprennent vos attentes.

Numéro d’agrément d’organisme de formation : N°119 2135 6592

Pour les centres hospitaliers adhérents ANFH, prise en charge de vos formations.