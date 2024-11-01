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Formation

      400

      Stagiaires/an

      15

      Formateurs

      Certifié

      Datadock & Qualiopi

      85%

      De satisfaction*

      *Données issues des questionnaires d'évaluation remis par 150 stagiaires de janvier à décembre 2024.

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      Catalogue formation

      Catalogue de formation Philips 2025/2026

       

      Notre but est de former au mieux, quel que soit le profil utilisateur. Pour cela nous disposons d’une offre riche dispensée par une équipe forte de Supports Techniques, d’Ingénieurs d’Application, de Consultants experts et reconnus sur des thématiques précises et plébiscitées.

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        Nos formateurs spécialistes

        Maitriser les technologies et les équipements médicaux de pointe est un élément de  motivation au quotidien pour vos équipes.

         

        Nos formateurs sont issus du terrain et experts de leur spécialité pour mieux les
        accompagner.

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        Institut de formation médicale

        Institut de formation médicale

        Nos programmes de formation permettent de développer les compétences de vos équipes en matière de technologies d’imagerie, d’échographie et de monitorage. Mais ces programmes centrés sur le patient sont aussi un facteur de motivation pour votre personnel médical, soignant et technique et répondent à leurs besoins en formation. Ils leur permettent ainsi d’augmenter la qualité de la prise en charge de vos patients.

         

        Nos Formations

         

        Philips propose plus de 500 formations accréditées pour tous les professionnels de santé. Ces programmes permettent à votre personnel de connaître les toutes dernières fonctions de vos systèmes médicaux afin d’optimiser au mieux les fonctionnalités des équipements, réduire vos coûts et simplifier vos processus cliniques et techniques.

         

        - Formations techniques et biomédicales : pour permettre à vos personnels techniques de prendre en charge la maintenance de votre parc de matériels Philips.

         

        - Formations aux applications cliniques : pour découvrir les fonctionnalités de base et avancées de vos systèmes, ainsi que les solutions cliniques.

         

        - Formations cliniques : pour recueillir des informations et témoignages directement auprès de vos pairs, lors de stages ou de séminaires cliniques.

         

        Nos Formateurs

         

        Nos consultants sont issus de vos métiers, nos supports techniques sont vos intervenants et comprennent vos attentes.

         

        Numéro d’agrément d’organisme de formation : N°119 2135 6592
        Pour les centres hospitaliers adhérents ANFH, prise en charge de vos formations.

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        Certification Philips

         

        Institut de Formation Médicale Philips

        33 rue de Verdun

        92156 Suresnes

        Numéro de déclaration d’activité : 11 92 13565 92

        Tel : 01 47 28 11 35

        [email protected]

        Certification SOCOTEC N°SCFQLP000454QLP

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        Personnes en situation de handicap -----

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        Date de mise à jour : juin 2025

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