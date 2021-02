IRM neurologique

70 % des radiologues considèrent que les signes neuronaux sont techniquement difficiles à analyser, principalement à cause du manque de techniques d’imagerie et de visualisation appropriées¹. Philips veut fournir la meilleure qualité de diagnostic et la meilleure orientation thérapeutique possibles à tous les patients atteints de troubles neurologiques.

Cette année, nous avons optimisé notre plate-forme numérique dStream pour vous proposer un ensemble de nouvelles stratégies d’imagerie et de visualisation. Elles vous permettront de résoudre des problèmes neuronaux complexes avec davantage de certitude, et de découvrir de nouveaux territoires neurologiques grâce aux applications neurofonctionnelles avancées. Il s’agit d’une étape cruciale dans l’amélioration des diagnostics neuronaux qui permettra finalement à l’imagerie par résonance magnétique d’améliorer davantage de vies.

¹ Étude de marché TMTG 2016