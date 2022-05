Protégez et optimisez votre investissement en matière de RM

Prévenez les problèmes avant qu’ils ne surviennent grâce à la surveillance, au diagnostic et à l’assistance proactifs à distance et sur site. Simplifiez la gestion du cycle de vie grâce à des mises à niveau proactives, améliorant ainsi les capacités et les performances cliniques. Restez informé grâce à l’accès aux derniers correctifs de cybersécurité et de sécurité obligatoires. Profitez d’une trésorerie prévisible en exploitant des sources de financement plus diverses. Dispensez des soins aujourd’hui et commencez à rembourser plus tard. Bénéficiez de structures de coûts transparentes et prévisibles, et évitez la charge et les risques liés aux dépenses initiales.