Avertissement

* Selon la définition de l’IA du groupe d’experts de haut niveau de l’UE.

1 Par rapport à Ingenia Elition X avec gradients Vega HP

2 Par rapport à Ingenia Elition X avec gradients Vega HP, mesurés en substance blanche du cerveau

3 Par rapport aux examens DTI/IRMf Philips sans la technologie MultiBand SENSE

4 Mesuré du début de la première acquisition à la fin de la dernière reconstruction. Inclut 1H (TSE pT2, FLAIR pT2, SSh DWI et pré&post FFE 3D pT1) + 23nA (avec voxels isotropes de 4 mm)

* Attention : dispositif d’expérimentation pour l’imagerie au fluor (19F). Limité par la loi fédérale des États-Unis à l’usage expérimental. L’imagerie clinique avec ce noyau nécessite l’utilisation d’un médicament approuvé. Aucun médicament approuvé par la FDA n’est actuellement disponible pour ce noyau.

Les IRM MR7700 et Ingenia Elition sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Ils sont destinés à être utilisés à des fins de diagnostic. Les actes effectués avec les IRM MR7700 et Ingenia Elition sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Mai 2022