“Avant toute chose, la préparation est la clé du succès.”

- Alexander Graham Bell

Savoir à quoi s’attendre avant une IRM peut constituer une part importante d’une expérience patient positive. Les patients bien préparés sont susceptibles d’être plus calmes, ce qui permet à votre personnel de travailler plus efficacement et de réaliser des examens d’imagerie facilement. La satisfaction du patient et du personnel joue un rôle dans le bien-être économique de votre établissement.



Nous reconnaissons l’importance d’une bonne préparation. Grâce à la réalité virtuelle, nous avons créé une expérience qui fait voyager vos patients : vous faites plus que leur expliquer ce qui les attend, vous leur montrez. Avec Infor-Med, le Centre Maxima Medical de Veldhoven et le Centre médical universitaire Radboud à Nimègue, nous avons repensé l’IRM et contribuons ainsi à l’amélioration de l’expérience patient.