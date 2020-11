PerformanceBridge Focal Point

À mesure que vos réseaux hospitaliers se complexifient, la gestion des dispositifs, la sécurité et le contrôle des coûts pèsent sur vos ressources. Vos réseaux doivent prendre en charge plusieurs fonctions notamment les systèmes d’alarme, les DPI ainsi qu’un nombre croissant de dispositifs. De plus il est vital d’améliorer les résultats en matière de santé, de réduire le coût des soins et d’améliorer l’expérience des patients et du personnel. La téléassistance PerformanceBridge FocalPoint vous aide à prendre des décisions fondées sur les données afin de gérer efficacement les opérations et les activités et de soutenir les résultats cliniques.