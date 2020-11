Solution de gestion des alarmes hospitalières

Des capteurs et moniteurs patient aux solutions mobiles, notre solution globale de gestion des alarmes offre des rapports et analyses afin de faciliter la gestion des alarmes. Vous avez ainsi accès aux données dont vous avez besoin pour évaluer l’état des patients, où que vous soyez dans l’hôpital. Cette solution est conçue pour compléter les processus existants, assister les équipes soignantes, réduire le niveau sonore et optimiser la prise en charge des patients.