Maintenance multi-marque

Vous disposez probablement d’un large éventail de dispositifs médicaux, allant des systèmes d’imagerie diagnostique et d’échographie aux laboratoires de cathétérisme. Dans la plupart des cas, tous ces équipements sont inévitablement fournis et entretenus par un certain nombre de fournisseurs et prestataires de services. Cela peut rendre la gestion des contrats et la mesure des performances très complexes et chronophages. Les options multimarques vous permettent de gagner non seulement un temps précieux, mais également de l’argent de par une efficacité et une fluidité des procédures accrues.