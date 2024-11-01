Plus de fiabilité avec des temps de lecture réduits

Precise Image met la puissance d’un réseau neuronal d’apprentissage profond à votre service pour vous permettre de réduire considérablement la dose et le bruit de l’image, tout en améliorant nettement la détectabilité à faible contraste et en réduisant le temps de lecture. Precise Image réduit la dose de rayonnement jusqu’à 80 %, réduit le bruit de 85 % et améliore la détectabilité à faible contraste de 60 % pour accroître la fiabilité du diagnostic tout en offrant d’excellents soins au patient<sup>4</sup>.