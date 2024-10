Obtenez des résultats cliniques plus rapidement en connectant les cliniciens sur l’ensemble de votre réseau et en bénéficiant d’un accès à la première image en trois secondes dans l’ensemble de votre établissement.

Augmentez la confiance en votre système d’information en termes de sécurité, confidentialité des données et performances techniques grâce à un service de solutions infogérées par Philips.

Accélérez l’analyse et obtenez d’excellents résultats en permettant aux experts d’accéder aux images, aux données et à l’expérience utilisateur dont ils ont besoin.