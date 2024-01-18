Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale

Vous pouvez réduire le tracé manuel de la glande prostatique : la segmentation de la glande basée sur un modèle de DynaCAD Prostate effectue automatiquement une segmentation 3D de la glande. Vous pouvez modifier ou ajuster les résultats segmentés sur les trois plans. La segmentation obtenue indique le volume global de la glande et ouvre la voie aux procédures de biopsie guidée par fusion IRM/échographie UroNav.