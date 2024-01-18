DynaCAD Prostate

Termes recherchés
Il offre un ensemble complet d’outils pour l’analyse, la consultation et la création de rapports sur les études IRM multiparamétriques et multifournisseurs(3) en temps réel. Il améliore également la productivité en transférant les images directement de l’IRM vers DynaCAD pour exploiter ses outils post-traitement automatiques puissants et afficher les résultats selon des protocoles d’affichage personnalisés en vue de leur analyse et de la création de rapports.
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Des examens multiparamétriques améliorés
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Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
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Ciblage amélioré des régions d’intérêt
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Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen
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Des rapports patient extrêmement fournis en données
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Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses
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Des examens multiparamétriques améliorés
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Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
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Ciblage amélioré des régions d’intérêt
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Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen
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Des rapports patient extrêmement fournis en données
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Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses
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