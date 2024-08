Advanced Visualization Workspace 15 Plate-forme complète et évolutive de post-traitement des images

Solution de visualisation avancée intelligente, automatisée et connectée. Advanced Visualization Workspace 15 est conçu pour vous apporter une plus grande fiabilité de diagnostic à vos images, tout en réduisant le temps de génération des rapports grâce à des processus de travail optimisés et à l’automatisation des résultats. La solution Philips Advanced Visualization est une plate-forme complète et évolutive de post-traitement des images, parfaitement intégrée dans votre établissement hospitalier. Elle aide les médecins à réaliser des analyses et des suivis avancés, même dans des environnements complexes.