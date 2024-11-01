Cardiovascular Workspace est une solution évolutive et interopérable qui associe une expertise clinique approfondie à des innovations technologiques pour optimiser le flux de travail et améliorer les performances opérationnelles tout au long du parcours de soins cardiovasculaires.
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La solution IntelliSpace Cardiovascular a été spécialement conçue pour répondre à vos besoins : elle rationalise vos processus cliniques et optimise les performances opérationnelles de votre service de cardiologie.
Le Workspace est l’élément clé de cette solution : il vous donne accès aux images et données cardiovasculaires à tout moment, où que vous soyez.
Votre façon de travailler et de penser évolue
La solution IntelliSpace Cardiovascular a été spécialement conçue pour répondre à vos besoins : elle rationalise vos processus cliniques et optimise les performances opérationnelles de votre service de cardiologie.
Le Workspace est l’élément clé de cette solution : il vous donne accès aux images et données cardiovasculaires à tout moment, où que vous soyez.
Votre façon de travailler et de penser évolue
La solution IntelliSpace Cardiovascular a été spécialement conçue pour répondre à vos besoins : elle rationalise vos processus cliniques et optimise les performances opérationnelles de votre service de cardiologie.
Le Workspace est l’élément clé de cette solution : il vous donne accès aux images et données cardiovasculaires à tout moment, où que vous soyez.
Intégration fluide
Intégration fluide
Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.
Intégration fluide
Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.
Intégration fluide
Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.
Cardiologie interconnectée
Cardiologie interconnectée
Depuis le Workspace, vous pouvez accéder à la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) qui vous donne un aperçu chronologique, panoramique et graphique des soins cardiovasculaires de vos patients, afin d’améliorer la prise en charge.
Cardiologie interconnectée
Depuis le Workspace, vous pouvez accéder à la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) qui vous donne un aperçu chronologique, panoramique et graphique des soins cardiovasculaires de vos patients, afin d’améliorer la prise en charge.
Cardiologie interconnectée
Depuis le Workspace, vous pouvez accéder à la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) qui vous donne un aperçu chronologique, panoramique et graphique des soins cardiovasculaires de vos patients, afin d’améliorer la prise en charge.
Optimisation de la collaboration pluridisciplinaire
Collaboration pluridisciplinaire optimisée
Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).
Collaboration pluridisciplinaire optimisée
Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).
Collaboration pluridisciplinaire optimisée
Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).
Espace de travail personnalisable
Espace de travail personnalisable
Le Workspace d’IntelliSpace Cardiovascular est équipé d’écrans personnalisables et dispose des données dont vous avez besoin pour travailler rapidement et efficacement. Vous pouvez le personnaliser en choisissant une vue axée sur l’utilisateur ou le patient et filtrer les informations qui vous intéressent, quand vous le souhaitez.
Espace de travail personnalisable
Le Workspace d’IntelliSpace Cardiovascular est équipé d’écrans personnalisables et dispose des données dont vous avez besoin pour travailler rapidement et efficacement. Vous pouvez le personnaliser en choisissant une vue axée sur l’utilisateur ou le patient et filtrer les informations qui vous intéressent, quand vous le souhaitez.
Espace de travail personnalisable
Le Workspace d’IntelliSpace Cardiovascular est équipé d’écrans personnalisables et dispose des données dont vous avez besoin pour travailler rapidement et efficacement. Vous pouvez le personnaliser en choisissant une vue axée sur l’utilisateur ou le patient et filtrer les informations qui vous intéressent, quand vous le souhaitez.
L’évolutivité au cœur de la structure
L’évolutivité au cœur de la structure
Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.
L’évolutivité au cœur de la structure
Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.
L’évolutivité au cœur de la structure
Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.
Outil Advanced Analytics
Outil Advanced Analytics
L’outil Advanced Analytics facilite l’accès aux informations qui vous permettront d’optimiser votre efficacité. Il utilise une plate-forme standard pour vous permettre d’accéder aux données stockées sur IntelliSpace Cardiovascular. Vous pouvez ainsi générer des rapports pertinents et prendre des décisions opérationnelles éclairées, en toute confiance.
Outil Advanced Analytics
L’outil Advanced Analytics facilite l’accès aux informations qui vous permettront d’optimiser votre efficacité. Il utilise une plate-forme standard pour vous permettre d’accéder aux données stockées sur IntelliSpace Cardiovascular. Vous pouvez ainsi générer des rapports pertinents et prendre des décisions opérationnelles éclairées, en toute confiance.
Outil Advanced Analytics
L’outil Advanced Analytics facilite l’accès aux informations qui vous permettront d’optimiser votre efficacité. Il utilise une plate-forme standard pour vous permettre d’accéder aux données stockées sur IntelliSpace Cardiovascular. Vous pouvez ainsi générer des rapports pertinents et prendre des décisions opérationnelles éclairées, en toute confiance.
Amélioration de la confiance diagnostique
Amélioration de la confiance diagnostique
Accès aux informations patient complètes et outils de quantification clinique intelligents pour des décisions thérapeutiques rapides et éclairées en matière de soins cardiaques.
Amélioration de la confiance diagnostique
Accès aux informations patient complètes et outils de quantification clinique intelligents pour des décisions thérapeutiques rapides et éclairées en matière de soins cardiaques.
Amélioration de la confiance diagnostique
Accès aux informations patient complètes et outils de quantification clinique intelligents pour des décisions thérapeutiques rapides et éclairées en matière de soins cardiaques.
Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance
Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance
L’outil Diagnostic Guidance permet d’exprimer, sous forme de règles, les relations existant entre différents ensembles de données (énoncés diagnostiques, mesures, etc.), afin d’identifier les problèmes potentiels avant que les rapports ne soient finalisés. Cette analyse, réalisée au moment de la création du rapport d’échocardiographie, signale les anomalies afin d’optimiser la prise en charge.
Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance
L’outil Diagnostic Guidance permet d’exprimer, sous forme de règles, les relations existant entre différents ensembles de données (énoncés diagnostiques, mesures, etc.), afin d’identifier les problèmes potentiels avant que les rapports ne soient finalisés. Cette analyse, réalisée au moment de la création du rapport d’échocardiographie, signale les anomalies afin d’optimiser la prise en charge.
Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance
L’outil Diagnostic Guidance permet d’exprimer, sous forme de règles, les relations existant entre différents ensembles de données (énoncés diagnostiques, mesures, etc.), afin d’identifier les problèmes potentiels avant que les rapports ne soient finalisés. Cette analyse, réalisée au moment de la création du rapport d’échocardiographie, signale les anomalies afin d’optimiser la prise en charge.
Votre façon de travailler et de penser évolue
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Cardiologie interconnectée
Optimisation de la collaboration pluridisciplinaire
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Votre façon de travailler et de penser évolue
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Intégration fluide
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Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.
Intégration fluide
Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.
Intégration fluide
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Cardiologie interconnectée
Cardiologie interconnectée
Depuis le Workspace, vous pouvez accéder à la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) qui vous donne un aperçu chronologique, panoramique et graphique des soins cardiovasculaires de vos patients, afin d’améliorer la prise en charge.
Cardiologie interconnectée
Depuis le Workspace, vous pouvez accéder à la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) qui vous donne un aperçu chronologique, panoramique et graphique des soins cardiovasculaires de vos patients, afin d’améliorer la prise en charge.
Cardiologie interconnectée
Depuis le Workspace, vous pouvez accéder à la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) qui vous donne un aperçu chronologique, panoramique et graphique des soins cardiovasculaires de vos patients, afin d’améliorer la prise en charge.
Optimisation de la collaboration pluridisciplinaire
Collaboration pluridisciplinaire optimisée
Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).
Collaboration pluridisciplinaire optimisée
Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).
Collaboration pluridisciplinaire optimisée
Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).
Espace de travail personnalisable
Espace de travail personnalisable
Le Workspace d’IntelliSpace Cardiovascular est équipé d’écrans personnalisables et dispose des données dont vous avez besoin pour travailler rapidement et efficacement. Vous pouvez le personnaliser en choisissant une vue axée sur l’utilisateur ou le patient et filtrer les informations qui vous intéressent, quand vous le souhaitez.
Espace de travail personnalisable
Le Workspace d’IntelliSpace Cardiovascular est équipé d’écrans personnalisables et dispose des données dont vous avez besoin pour travailler rapidement et efficacement. Vous pouvez le personnaliser en choisissant une vue axée sur l’utilisateur ou le patient et filtrer les informations qui vous intéressent, quand vous le souhaitez.
Espace de travail personnalisable
Le Workspace d’IntelliSpace Cardiovascular est équipé d’écrans personnalisables et dispose des données dont vous avez besoin pour travailler rapidement et efficacement. Vous pouvez le personnaliser en choisissant une vue axée sur l’utilisateur ou le patient et filtrer les informations qui vous intéressent, quand vous le souhaitez.
L’évolutivité au cœur de la structure
L’évolutivité au cœur de la structure
Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.
L’évolutivité au cœur de la structure
Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.
L’évolutivité au cœur de la structure
Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.
Outil Advanced Analytics
Outil Advanced Analytics
L’outil Advanced Analytics facilite l’accès aux informations qui vous permettront d’optimiser votre efficacité. Il utilise une plate-forme standard pour vous permettre d’accéder aux données stockées sur IntelliSpace Cardiovascular. Vous pouvez ainsi générer des rapports pertinents et prendre des décisions opérationnelles éclairées, en toute confiance.
Outil Advanced Analytics
L’outil Advanced Analytics facilite l’accès aux informations qui vous permettront d’optimiser votre efficacité. Il utilise une plate-forme standard pour vous permettre d’accéder aux données stockées sur IntelliSpace Cardiovascular. Vous pouvez ainsi générer des rapports pertinents et prendre des décisions opérationnelles éclairées, en toute confiance.
Outil Advanced Analytics
L’outil Advanced Analytics facilite l’accès aux informations qui vous permettront d’optimiser votre efficacité. Il utilise une plate-forme standard pour vous permettre d’accéder aux données stockées sur IntelliSpace Cardiovascular. Vous pouvez ainsi générer des rapports pertinents et prendre des décisions opérationnelles éclairées, en toute confiance.
Amélioration de la confiance diagnostique
Amélioration de la confiance diagnostique
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Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance
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Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance
L’outil Diagnostic Guidance permet d’exprimer, sous forme de règles, les relations existant entre différents ensembles de données (énoncés diagnostiques, mesures, etc.), afin d’identifier les problèmes potentiels avant que les rapports ne soient finalisés. Cette analyse, réalisée au moment de la création du rapport d’échocardiographie, signale les anomalies afin d’optimiser la prise en charge.
Nouvelles fonctionnalités de cette version
Tableau comparatif des fonctions informatiques en cardiologie
IntelliSpace Cardiovascular et Xcelera permettent d’accéder aux informations cliniques cardiovasculaires. Le tableau condensé de comparaison des fonctions ci-dessous aide à comprendre la valeur ajoutée que vous apportera la mise à niveau d’IntelliSpace Cardiovascular, notre solution de gestion de l’information et des images cardiovasculaires nouvelle génération.
Pour plus d’informations sur les fonctions d’IntelliSpace Cardiovascular, contactez votre ingénieur commercial ou faites-nous part de votre intérêt ici.
Utilisez la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) intuitive pour parcourir les événements instantanément
Gagnez du temps en visualisant des images provenant de multimodalités côte à côte
Une ligne de vie miniature indique le rythme cardiaque du patient
Accédez à des documents, puis comparez-les côte à côte
Cardiologie interconnectée
Le Workspace est un élément clé d’IntelliSpace Cardiovascular : il vous donne accès aux images et informations cardiovasculaires à tout moment et presque* partout.
IntelliSpace Cardiovascular est un dispositif m?dical de classe IIa, fabriqu? par Philips et dont l??valuation de la conformit? a ?t? r?alis?e par l'organisme notifi? DEKRA Certification BV 0344. Il est destin? ? la visualisation, l?analyse et diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d?assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d?utilisation ou l??tiquetage. Janvier 2018.
Fiche technique
Serveur Web
Serveur Web
Unité centrale, plus de 25 clients
Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs
Processeur virtuel
Minimum 4 ou 8 pour plus de 10 clients
Mémoire vive
16 Go minimum, 32 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, référentiel
Doit être équivalent à celui du serveur IntelliSpace Cardiovascular¹
Type de stockage
Doit être équivalent à celui du serveur IntelliSpace Cardiovascular
Bande passante de stockage (simultané)
Par connexion client 100 IOPS
Réseau, 1 Gbit/s
Minimum
Réseau, plusieurs liaisons de 1 Gbit/s
Recommandé
Sources d’alimentation redondantes
Recommandé
Serveur de test IntelliSpace Cardiovascular²
Serveur de test IntelliSpace Cardiovascular²
Unité centrale, moins de 5 clients
Au moins un processeur Xeon E5-2620 ou supérieur
Processeur virtuel
2 minimum, 4 recommandés
Mémoire vive
8 Go minimum, 16 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, partition de données
100 Go minimum sur le RAID 1 matériel
Capacité personnalisable
10 Go minimum, peut être augmentée en fonction de l’utilisation
*Philips Cardiovascular Workspace est le nom commercial de l’appareil médical Philips IntelliSpace Cardiovascular.
²Les serveurs IntelliSpace Cardiovascular et Web peuvent être associés à des fins de test uniquement. La solution d’analyse avancée nécessite un serveur distinct.
Le système IntelliSpace Cardiovascular est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Il est destiné à la visualisation, l’analyse et diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Octobre 2019
Le système Philips IntelliSpace Portal et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland LGA Products (0197). Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Octobre 2019
Le système Philips IntelliBridge est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Octobre 2019
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