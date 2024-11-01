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IntelliSpace Cardiovascular

Système de gestion des données et des images

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Cardiovascular Workspace est une solution évolutive et interopérable qui associe une expertise clinique approfondie à des innovations technologiques pour optimiser le flux de travail et améliorer les performances opérationnelles tout au long du parcours de soins cardiovasculaires.

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Caractéristiques
Votre façon de travailler et de penser évolue

Votre façon de travailler et de penser évolue

La solution IntelliSpace Cardiovascular a été spécialement conçue pour répondre à vos besoins : elle rationalise vos processus cliniques et optimise les performances opérationnelles de votre service de cardiologie. Le Workspace est l’élément clé de cette solution : il vous donne accès aux images et données cardiovasculaires à tout moment, où que vous soyez.

Votre façon de travailler et de penser évolue

La solution IntelliSpace Cardiovascular a été spécialement conçue pour répondre à vos besoins : elle rationalise vos processus cliniques et optimise les performances opérationnelles de votre service de cardiologie. Le Workspace est l’élément clé de cette solution : il vous donne accès aux images et données cardiovasculaires à tout moment, où que vous soyez.

Votre façon de travailler et de penser évolue

La solution IntelliSpace Cardiovascular a été spécialement conçue pour répondre à vos besoins : elle rationalise vos processus cliniques et optimise les performances opérationnelles de votre service de cardiologie. Le Workspace est l’élément clé de cette solution : il vous donne accès aux images et données cardiovasculaires à tout moment, où que vous soyez.
Intégration fluide

Intégration fluide

Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.

Intégration fluide

Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.

Intégration fluide

Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.
Cardiologie interconnectée

Cardiologie interconnectée

Depuis le Workspace, vous pouvez accéder à la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) qui vous donne un aperçu chronologique, panoramique et graphique des soins cardiovasculaires de vos patients, afin d’améliorer la prise en charge.

Cardiologie interconnectée

Depuis le Workspace, vous pouvez accéder à la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) qui vous donne un aperçu chronologique, panoramique et graphique des soins cardiovasculaires de vos patients, afin d’améliorer la prise en charge.

Cardiologie interconnectée

Depuis le Workspace, vous pouvez accéder à la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) qui vous donne un aperçu chronologique, panoramique et graphique des soins cardiovasculaires de vos patients, afin d’améliorer la prise en charge.
Optimisation de la collaboration pluridisciplinaire

Collaboration pluridisciplinaire optimisée

Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).

Collaboration pluridisciplinaire optimisée

Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).

Collaboration pluridisciplinaire optimisée

Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).
Espace de travail personnalisable

Espace de travail personnalisable

Le Workspace d’IntelliSpace Cardiovascular est équipé d’écrans personnalisables et dispose des données dont vous avez besoin pour travailler rapidement et efficacement. Vous pouvez le personnaliser en choisissant une vue axée sur l’utilisateur ou le patient et filtrer les informations qui vous intéressent, quand vous le souhaitez.

Espace de travail personnalisable

Le Workspace d’IntelliSpace Cardiovascular est équipé d’écrans personnalisables et dispose des données dont vous avez besoin pour travailler rapidement et efficacement. Vous pouvez le personnaliser en choisissant une vue axée sur l’utilisateur ou le patient et filtrer les informations qui vous intéressent, quand vous le souhaitez.

Espace de travail personnalisable

Le Workspace d’IntelliSpace Cardiovascular est équipé d’écrans personnalisables et dispose des données dont vous avez besoin pour travailler rapidement et efficacement. Vous pouvez le personnaliser en choisissant une vue axée sur l’utilisateur ou le patient et filtrer les informations qui vous intéressent, quand vous le souhaitez.
L’évolutivité au cœur de la structure

L’évolutivité au cœur de la structure

Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.

L’évolutivité au cœur de la structure

Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.

L’évolutivité au cœur de la structure

Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.
Outil Advanced Analytics

Outil Advanced Analytics

L’outil Advanced Analytics facilite l’accès aux informations qui vous permettront d’optimiser votre efficacité. Il utilise une plate-forme standard pour vous permettre d’accéder aux données stockées sur IntelliSpace Cardiovascular. Vous pouvez ainsi générer des rapports pertinents et prendre des décisions opérationnelles éclairées, en toute confiance.

Outil Advanced Analytics

L’outil Advanced Analytics facilite l’accès aux informations qui vous permettront d’optimiser votre efficacité. Il utilise une plate-forme standard pour vous permettre d’accéder aux données stockées sur IntelliSpace Cardiovascular. Vous pouvez ainsi générer des rapports pertinents et prendre des décisions opérationnelles éclairées, en toute confiance.

Outil Advanced Analytics

L’outil Advanced Analytics facilite l’accès aux informations qui vous permettront d’optimiser votre efficacité. Il utilise une plate-forme standard pour vous permettre d’accéder aux données stockées sur IntelliSpace Cardiovascular. Vous pouvez ainsi générer des rapports pertinents et prendre des décisions opérationnelles éclairées, en toute confiance.
Amélioration de la confiance diagnostique

Amélioration de la confiance diagnostique

Accès aux informations patient complètes et outils de quantification clinique intelligents pour des décisions thérapeutiques rapides et éclairées en matière de soins cardiaques.

Amélioration de la confiance diagnostique

Accès aux informations patient complètes et outils de quantification clinique intelligents pour des décisions thérapeutiques rapides et éclairées en matière de soins cardiaques.

Amélioration de la confiance diagnostique

Accès aux informations patient complètes et outils de quantification clinique intelligents pour des décisions thérapeutiques rapides et éclairées en matière de soins cardiaques.
Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance

Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance

L’outil Diagnostic Guidance permet d’exprimer, sous forme de règles, les relations existant entre différents ensembles de données (énoncés diagnostiques, mesures, etc.), afin d’identifier les problèmes potentiels avant que les rapports ne soient finalisés. Cette analyse, réalisée au moment de la création du rapport d’échocardiographie, signale les anomalies afin d’optimiser la prise en charge.

Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance

L’outil Diagnostic Guidance permet d’exprimer, sous forme de règles, les relations existant entre différents ensembles de données (énoncés diagnostiques, mesures, etc.), afin d’identifier les problèmes potentiels avant que les rapports ne soient finalisés. Cette analyse, réalisée au moment de la création du rapport d’échocardiographie, signale les anomalies afin d’optimiser la prise en charge.

Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance

L’outil Diagnostic Guidance permet d’exprimer, sous forme de règles, les relations existant entre différents ensembles de données (énoncés diagnostiques, mesures, etc.), afin d’identifier les problèmes potentiels avant que les rapports ne soient finalisés. Cette analyse, réalisée au moment de la création du rapport d’échocardiographie, signale les anomalies afin d’optimiser la prise en charge.
  • Votre façon de travailler et de penser évolue
  • Intégration fluide
  • Cardiologie interconnectée
  • Optimisation de la collaboration pluridisciplinaire
Voir toutes les caractéristiques
Votre façon de travailler et de penser évolue

Votre façon de travailler et de penser évolue

La solution IntelliSpace Cardiovascular a été spécialement conçue pour répondre à vos besoins : elle rationalise vos processus cliniques et optimise les performances opérationnelles de votre service de cardiologie. Le Workspace est l’élément clé de cette solution : il vous donne accès aux images et données cardiovasculaires à tout moment, où que vous soyez.

Votre façon de travailler et de penser évolue

La solution IntelliSpace Cardiovascular a été spécialement conçue pour répondre à vos besoins : elle rationalise vos processus cliniques et optimise les performances opérationnelles de votre service de cardiologie. Le Workspace est l’élément clé de cette solution : il vous donne accès aux images et données cardiovasculaires à tout moment, où que vous soyez.

Votre façon de travailler et de penser évolue

La solution IntelliSpace Cardiovascular a été spécialement conçue pour répondre à vos besoins : elle rationalise vos processus cliniques et optimise les performances opérationnelles de votre service de cardiologie. Le Workspace est l’élément clé de cette solution : il vous donne accès aux images et données cardiovasculaires à tout moment, où que vous soyez.
Intégration fluide

Intégration fluide

Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.

Intégration fluide

Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.

Intégration fluide

Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.
Cardiologie interconnectée

Cardiologie interconnectée

Depuis le Workspace, vous pouvez accéder à la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) qui vous donne un aperçu chronologique, panoramique et graphique des soins cardiovasculaires de vos patients, afin d’améliorer la prise en charge.

Cardiologie interconnectée

Depuis le Workspace, vous pouvez accéder à la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) qui vous donne un aperçu chronologique, panoramique et graphique des soins cardiovasculaires de vos patients, afin d’améliorer la prise en charge.

Cardiologie interconnectée

Depuis le Workspace, vous pouvez accéder à la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) qui vous donne un aperçu chronologique, panoramique et graphique des soins cardiovasculaires de vos patients, afin d’améliorer la prise en charge.
Optimisation de la collaboration pluridisciplinaire

Collaboration pluridisciplinaire optimisée

Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).

Collaboration pluridisciplinaire optimisée

Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).

Collaboration pluridisciplinaire optimisée

Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).
Espace de travail personnalisable

Espace de travail personnalisable

Le Workspace d’IntelliSpace Cardiovascular est équipé d’écrans personnalisables et dispose des données dont vous avez besoin pour travailler rapidement et efficacement. Vous pouvez le personnaliser en choisissant une vue axée sur l’utilisateur ou le patient et filtrer les informations qui vous intéressent, quand vous le souhaitez.

Espace de travail personnalisable

Le Workspace d’IntelliSpace Cardiovascular est équipé d’écrans personnalisables et dispose des données dont vous avez besoin pour travailler rapidement et efficacement. Vous pouvez le personnaliser en choisissant une vue axée sur l’utilisateur ou le patient et filtrer les informations qui vous intéressent, quand vous le souhaitez.

Espace de travail personnalisable

Le Workspace d’IntelliSpace Cardiovascular est équipé d’écrans personnalisables et dispose des données dont vous avez besoin pour travailler rapidement et efficacement. Vous pouvez le personnaliser en choisissant une vue axée sur l’utilisateur ou le patient et filtrer les informations qui vous intéressent, quand vous le souhaitez.
L’évolutivité au cœur de la structure

L’évolutivité au cœur de la structure

Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.

L’évolutivité au cœur de la structure

Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.

L’évolutivité au cœur de la structure

Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.
Outil Advanced Analytics

Outil Advanced Analytics

L’outil Advanced Analytics facilite l’accès aux informations qui vous permettront d’optimiser votre efficacité. Il utilise une plate-forme standard pour vous permettre d’accéder aux données stockées sur IntelliSpace Cardiovascular. Vous pouvez ainsi générer des rapports pertinents et prendre des décisions opérationnelles éclairées, en toute confiance.

Outil Advanced Analytics

L’outil Advanced Analytics facilite l’accès aux informations qui vous permettront d’optimiser votre efficacité. Il utilise une plate-forme standard pour vous permettre d’accéder aux données stockées sur IntelliSpace Cardiovascular. Vous pouvez ainsi générer des rapports pertinents et prendre des décisions opérationnelles éclairées, en toute confiance.

Outil Advanced Analytics

L’outil Advanced Analytics facilite l’accès aux informations qui vous permettront d’optimiser votre efficacité. Il utilise une plate-forme standard pour vous permettre d’accéder aux données stockées sur IntelliSpace Cardiovascular. Vous pouvez ainsi générer des rapports pertinents et prendre des décisions opérationnelles éclairées, en toute confiance.
Amélioration de la confiance diagnostique

Amélioration de la confiance diagnostique

Accès aux informations patient complètes et outils de quantification clinique intelligents pour des décisions thérapeutiques rapides et éclairées en matière de soins cardiaques.

Amélioration de la confiance diagnostique

Accès aux informations patient complètes et outils de quantification clinique intelligents pour des décisions thérapeutiques rapides et éclairées en matière de soins cardiaques.

Amélioration de la confiance diagnostique

Accès aux informations patient complètes et outils de quantification clinique intelligents pour des décisions thérapeutiques rapides et éclairées en matière de soins cardiaques.
Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance

Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance

L’outil Diagnostic Guidance permet d’exprimer, sous forme de règles, les relations existant entre différents ensembles de données (énoncés diagnostiques, mesures, etc.), afin d’identifier les problèmes potentiels avant que les rapports ne soient finalisés. Cette analyse, réalisée au moment de la création du rapport d’échocardiographie, signale les anomalies afin d’optimiser la prise en charge.

Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance

L’outil Diagnostic Guidance permet d’exprimer, sous forme de règles, les relations existant entre différents ensembles de données (énoncés diagnostiques, mesures, etc.), afin d’identifier les problèmes potentiels avant que les rapports ne soient finalisés. Cette analyse, réalisée au moment de la création du rapport d’échocardiographie, signale les anomalies afin d’optimiser la prise en charge.

Plus de fiabilité grâce à l’outil Diagnostic Guidance

L’outil Diagnostic Guidance permet d’exprimer, sous forme de règles, les relations existant entre différents ensembles de données (énoncés diagnostiques, mesures, etc.), afin d’identifier les problèmes potentiels avant que les rapports ne soient finalisés. Cette analyse, réalisée au moment de la création du rapport d’échocardiographie, signale les anomalies afin d’optimiser la prise en charge.

Nouvelles fonctionnalités de cette version


Tableau comparatif des fonctions informatiques en cardiologie

IntelliSpace Cardiovascular et Xcelera permettent d’accéder aux informations cliniques cardiovasculaires. Le tableau condensé de comparaison des fonctions ci-dessous aide à comprendre la valeur ajoutée que vous apportera la mise à niveau d’IntelliSpace Cardiovascular, notre solution de gestion de l’information et des images cardiovasculaires nouvelle génération.
 

Pour plus d’informations sur les fonctions d’IntelliSpace Cardiovascular, contactez votre ingénieur commercial ou faites-nous part de votre intérêt ici.

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Qu'est-ce que ça veut dire?

Final CEE consent

un écran d'ordinateur avec une capture d'écran d'un scanner cardiaque
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Utilisez la Cardiology Timeline (ligne de vie cardiologique) intuitive pour parcourir les événements instantanément

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Gagnez du temps en visualisant des images provenant de multimodalités côte à côte

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Une ligne de vie miniature indique le rythme cardiaque du patient

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Accédez à des documents, puis comparez-les côte à côte

Cardiologie interconnectée


Le Workspace est un élément clé d’IntelliSpace Cardiovascular : il vous donne accès aux images et informations cardiovasculaires à tout moment et presque* partout.

une capture d'écran d'un ordinateur

IntelliSpace Cardiovascular est un dispositif m?dical de classe IIa, fabriqu? par Philips et dont l??valuation de la conformit? a ?t? r?alis?e par l'organisme notifi? DEKRA Certification BV 0344. Il est destin? ? la visualisation, l?analyse et diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d?assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d?utilisation ou l??tiquetage. Janvier 2018.

Fiche technique

Serveur Web
Serveur Web
Unité centrale, plus de 25 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs
Processeur virtuel
  • Minimum 4 ou 8 pour plus de 10 clients
Mémoire vive
  • 16 Go minimum, 32 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, référentiel
  • Doit être équivalent à celui du serveur IntelliSpace Cardiovascular¹
Type de stockage
  • Doit être équivalent à celui du serveur IntelliSpace Cardiovascular
Bande passante de stockage (simultané)
  • Par connexion client 100 IOPS
Réseau, 1 Gbit/s
  • Minimum
Réseau, plusieurs liaisons de 1 Gbit/s
  • Recommandé
Sources d’alimentation redondantes
  • Recommandé
Serveur de test IntelliSpace Cardiovascular²
Serveur de test IntelliSpace Cardiovascular²
Unité centrale, moins de 5 clients
  • Au moins un processeur Xeon E5-2620 ou supérieur
Processeur virtuel
  • 2 minimum, 4 recommandés
Mémoire vive
  • 8 Go minimum, 16 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, partition de données
  • 100 Go minimum sur le RAID 1 matériel
Capacité personnalisable
  • 10 Go minimum, peut être augmentée en fonction de l’utilisation
Type de stockage
  • N/A (aucune redondance requise)
Bande passante de stockage (simultané)
  • N/A (non utilisée pour les tests de performances)
Archivage, système NAS dupliqué
  • En option
Archivage, archive DICOM
  • En option
Archivage, archivage sur SAN
  • En option
Réseau, 1 Gbit/s
  • Minimum
Sources d’alimentation redondantes
  • N/A (aucune redondance requise)
Matériel client IntelliSpace Cardiovascular – environnement Zero-footprint uniquement
Matériel client IntelliSpace Cardiovascular – environnement Zero-footprint uniquement
Unité centrale
  • Processeur Dual core 1,2 GHz minimum
Mémoire vive
  • 1 Go d’espace libre
Écran (taille et résolution)
  • 10” avec une résolution minimale de 1024 x 768
Réseau
  • Sans fil, 54 Gbit/s minimum
Système d’exploitation
  • Windows 7 SP1 (x64) (versions Ultimate, Enterprise et Professional)
Navigateur client
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (minimum), Apple Safari 7.0 (MacOS X)
Serveur d’analyse avancé
Serveur d’analyse avancé
Unité centrale, moins de 5 clients
  • Au moins un processeur Xeon E5-2620 ou supérieur
Unité centrale, plus de 5 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs
Processeur virtuel
  • 4 minimum
Mémoire vive
  • 16 Go minimum
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, partition de données
  • 100 Go minimum sur le RAID 1 matériel
Réseau, 1 Gbit/s
  • Minimum
Sources d’alimentation redondantes
  • Recommandé
Matériel client IntelliSpace Cardiovascular – client lourd
Matériel client IntelliSpace Cardiovascular – client lourd
Unité centrale
  • Minimum recommandé : processeur Intel Core2 Duo 1,86 GHz ou Xeon E5-1620 (3 GHz, 8 Mo de cache, 4 cœurs)
Mémoire vive
  • 4 Go minimum, 8 Go recommandés
Écran (taille et résolution)
  • 1280 x 1024 minimum
Résolution de l’écran pour une utilisation en électrophysiologie
  • Écran vertical, 1200 pixels
Carte graphique
  • nVidia Quadro (k)2000(d), nVidia Q600 pour chaque moniteur
Stockage
  • 64 Go d’espace libre sur le disque dur pour l’installation et le stockage des images
Réseau
  • 100 Mbit minimum, 1 Gbit recommandé
Écrans de diagnostic
  • Obligatoires. Deux moniteurs patient couleur Barco 2 MP recommandés
Système d’exploitation
  • Windows 7 SP1 (x64) (versions Ultimate, Enterprise et Professional)
Navigateur client
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (minimum), Apple Safari 7.0 (MacOS X)
Serveur IntelliSpace Cardiovascular
Serveur IntelliSpace Cardiovascular
Unité centrale, moins de 5 clients
  • Au moins un processeur Xeon E5-2620 ou supérieur
Unité centrale, plus de 5 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs
Unité centrale, plus de 25 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs et un serveur Web dédié
Processeur virtuel
  • 4 minimum
Mémoire vive
  • 16 Go minimum, 32 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, partition de données
  • 100 Go minimum sur le RAID 1 matériel
Stockage, référentiel
  • 1 To minimum, 2 To recommandés
Type de stockage
  • Un RAID 5 matériel + disques d’échange à chaud
Bande passante de stockage (simultané)
  • Par connexion d’une modalité 100 IOPS
Bande passante de stockage (simultané)
  • Autres 100 IOPS par connexion
Stockage, sauvegarde externe
  • Obligatoire
Archivage, système NAS dupliqué
  • Recommandé
Archivage, archive DICOM
  • Pris en charge
Archivage, archivage sur SAN
  • Recommandé
Réseau, 1 Gbit/s
  • 5 clients simultanés minimum
Réseau, plusieurs liaisons de 1 Gbit/s
  • Au moins 5 clients simultanés recommandés
Sources d’alimentation redondantes
  • Recommandé
Système d’exploitation
  • Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (versions Standard et Enterprise)
Logiciel de base de données
  • SQL Server 2008R2 SP2 (x64)
Serveur Web
Serveur Web
Unité centrale, plus de 25 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs
Processeur virtuel
  • Minimum 4 ou 8 pour plus de 10 clients
Serveur de test IntelliSpace Cardiovascular²
Serveur de test IntelliSpace Cardiovascular²
Unité centrale, moins de 5 clients
  • Au moins un processeur Xeon E5-2620 ou supérieur
Processeur virtuel
  • 2 minimum, 4 recommandés
Voir toutes les caractéristiques
Serveur Web
Serveur Web
Unité centrale, plus de 25 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs
Processeur virtuel
  • Minimum 4 ou 8 pour plus de 10 clients
Mémoire vive
  • 16 Go minimum, 32 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, référentiel
  • Doit être équivalent à celui du serveur IntelliSpace Cardiovascular¹
Type de stockage
  • Doit être équivalent à celui du serveur IntelliSpace Cardiovascular
Bande passante de stockage (simultané)
  • Par connexion client 100 IOPS
Réseau, 1 Gbit/s
  • Minimum
Réseau, plusieurs liaisons de 1 Gbit/s
  • Recommandé
Sources d’alimentation redondantes
  • Recommandé
Serveur de test IntelliSpace Cardiovascular²
Serveur de test IntelliSpace Cardiovascular²
Unité centrale, moins de 5 clients
  • Au moins un processeur Xeon E5-2620 ou supérieur
Processeur virtuel
  • 2 minimum, 4 recommandés
Mémoire vive
  • 8 Go minimum, 16 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, partition de données
  • 100 Go minimum sur le RAID 1 matériel
Capacité personnalisable
  • 10 Go minimum, peut être augmentée en fonction de l’utilisation
Type de stockage
  • N/A (aucune redondance requise)
Bande passante de stockage (simultané)
  • N/A (non utilisée pour les tests de performances)
Archivage, système NAS dupliqué
  • En option
Archivage, archive DICOM
  • En option
Archivage, archivage sur SAN
  • En option
Réseau, 1 Gbit/s
  • Minimum
Sources d’alimentation redondantes
  • N/A (aucune redondance requise)
Matériel client IntelliSpace Cardiovascular – environnement Zero-footprint uniquement
Matériel client IntelliSpace Cardiovascular – environnement Zero-footprint uniquement
Unité centrale
  • Processeur Dual core 1,2 GHz minimum
Mémoire vive
  • 1 Go d’espace libre
Écran (taille et résolution)
  • 10” avec une résolution minimale de 1024 x 768
Réseau
  • Sans fil, 54 Gbit/s minimum
Système d’exploitation
  • Windows 7 SP1 (x64) (versions Ultimate, Enterprise et Professional)
Navigateur client
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (minimum), Apple Safari 7.0 (MacOS X)
Serveur d’analyse avancé
Serveur d’analyse avancé
Unité centrale, moins de 5 clients
  • Au moins un processeur Xeon E5-2620 ou supérieur
Unité centrale, plus de 5 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs
Processeur virtuel
  • 4 minimum
Mémoire vive
  • 16 Go minimum
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, partition de données
  • 100 Go minimum sur le RAID 1 matériel
Réseau, 1 Gbit/s
  • Minimum
Sources d’alimentation redondantes
  • Recommandé
Matériel client IntelliSpace Cardiovascular – client lourd
Matériel client IntelliSpace Cardiovascular – client lourd
Unité centrale
  • Minimum recommandé : processeur Intel Core2 Duo 1,86 GHz ou Xeon E5-1620 (3 GHz, 8 Mo de cache, 4 cœurs)
Mémoire vive
  • 4 Go minimum, 8 Go recommandés
Écran (taille et résolution)
  • 1280 x 1024 minimum
Résolution de l’écran pour une utilisation en électrophysiologie
  • Écran vertical, 1200 pixels
Carte graphique
  • nVidia Quadro (k)2000(d), nVidia Q600 pour chaque moniteur
Stockage
  • 64 Go d’espace libre sur le disque dur pour l’installation et le stockage des images
Réseau
  • 100 Mbit minimum, 1 Gbit recommandé
Écrans de diagnostic
  • Obligatoires. Deux moniteurs patient couleur Barco 2 MP recommandés
Système d’exploitation
  • Windows 7 SP1 (x64) (versions Ultimate, Enterprise et Professional)
Navigateur client
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (minimum), Apple Safari 7.0 (MacOS X)
Serveur IntelliSpace Cardiovascular
Serveur IntelliSpace Cardiovascular
Unité centrale, moins de 5 clients
  • Au moins un processeur Xeon E5-2620 ou supérieur
Unité centrale, plus de 5 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs
Unité centrale, plus de 25 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs et un serveur Web dédié
Processeur virtuel
  • 4 minimum
Mémoire vive
  • 16 Go minimum, 32 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, partition de données
  • 100 Go minimum sur le RAID 1 matériel
Stockage, référentiel
  • 1 To minimum, 2 To recommandés
Type de stockage
  • Un RAID 5 matériel + disques d’échange à chaud
Bande passante de stockage (simultané)
  • Par connexion d’une modalité 100 IOPS
Bande passante de stockage (simultané)
  • Autres 100 IOPS par connexion
Stockage, sauvegarde externe
  • Obligatoire
Archivage, système NAS dupliqué
  • Recommandé
Archivage, archive DICOM
  • Pris en charge
Archivage, archivage sur SAN
  • Recommandé
Réseau, 1 Gbit/s
  • 5 clients simultanés minimum
Réseau, plusieurs liaisons de 1 Gbit/s
  • Au moins 5 clients simultanés recommandés
Sources d’alimentation redondantes
  • Recommandé
Système d’exploitation
  • Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (versions Standard et Enterprise)
Logiciel de base de données
  • SQL Server 2008R2 SP2 (x64)
  • *Philips Cardiovascular Workspace est le nom commercial de l’appareil médical Philips IntelliSpace Cardiovascular.
  • ²Les serveurs IntelliSpace Cardiovascular et Web peuvent être associés à des fins de test uniquement. La solution d’analyse avancée nécessite un serveur distinct.
  • Le système IntelliSpace Cardiovascular est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Il est destiné à la visualisation, l’analyse et diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Octobre 2019
  • Le système Philips IntelliSpace Portal et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland LGA Products (0197). Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Octobre 2019
  • Le système Philips IntelliBridge est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Octobre 2019

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