CT 5300 Scanner CT

Le Philips CT 5300 utilise l’IA pour offrir de nouvelles capacités cliniques et des progrès en matière de processus, ainsi que des outils virtuels pour la collaboration en temps réel et des services à distance visant à améliorer les performances et la disponibilité du système. Nous avons intégré une intelligence incroyable dans chaque aspect de ce système hautes performances. Gagnez en confiance grâce à un système conçu pour vous aider à relever vos défis actuels en matière d’imagerie et pour donner à votre équipe les moyens d’améliorer la prise en charge des patients. CT Smart Workflow offre une précision en termes de dose, de vitesse et de qualité d’image dans des applications cardiaques, bariatriques, interventionnelles, traumatiques, etc. Une caméra basée sur l’IA permet de gagner du temps et d’améliorer la précision et la cohérence du positionnement patient. Découvrez l’investissement durable grâce aux services à distance avec surveillance prédictive et notre garantie “Tube for Life”¹.​