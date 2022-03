Les dirigeants des établissements de santé réclament une technologie capable d’évoluer et de s’intégrer en toute sécurité. Les partenariats et les modèles commerciaux innovants, tels que les approches basées sur l’abonnement qui permettent des services extensibles / rétractables, peuvent être essentiels à la mise en œuvre de systèmes agiles et de processus basés sur des technologies.

Ce rapport de Harvard Business Review met en évidence la façon dont des dirigeants mondiaux ont réussi à adapter les services et les flux de travail pour relever les nouveaux défis en matière de capacité de soins. Et comment ils ont tiré parti de partenariats stratégiques pour intégrer de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes tout en maintenant la sécurité et en gérant les coûts.