Le besoin d’efficacité clinique et opérationnelle est un impératif de santé de longue date. L’efficacité a une incidence sur la qualité des soins, les finances et d’autres indicateurs de rendement clés. Dans l’ensemble de l’écosystème de la santé, une utilisation optimisée des ressources et un flux de travail amélioré peuvent débloquer des améliorations systémiques et stimuler l’innovation.​

Ce rapport de la Harvard Business Review explore comment les leaders du secteur de la santé du monde entier choisissent et investissent dans des technologies et une expertise améliorant l’efficacité.​