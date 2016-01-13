Nous contacter

Une organisation complète dédiée aux actions de fidélisation et de stimulation
Nous répondons de manière efficace et réactive à vos demandes et vos attentes. Remercier les clients fidèles. Récompenser les employés. Motiver votre réseau de distribution. Augmenter la participation des consommateurs aux campagnes marketing. Faire décoller les ventes par le biais de prix promotionnels attractifs. Exprimer votre reconnaissance à un partenaire commercial clef.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.