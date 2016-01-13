Nos produits

La marque Philips est connue et reconnue par les Français. Ses produits font partie de l’environnement quotidien en termes de soin masculin, de beauté féminine et de confort de la maison.

Avec la volonté permanente de mettre la technologie au service du bien être des gens, Philips est depuis toujours précurseur en matière d'innovation.

Proposer un produit Philips pour vos programmes de stimulation, c’est déjà gagner la crédibilité et générer la motivation : deux facteurs clefs de succès.