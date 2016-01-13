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Une organisation complète dédiée aux actions de fidélisation et de stimulation


Nous répondons de manière efficace et réactive à vos demandes et vos attentes. Remercier les clients fidèles. Récompenser les employés. Motiver votre réseau de distribution. Augmenter la participation des consommateurs aux campagnes marketing. Faire décoller les ventes par le biais de prix promotionnels attractifs. Exprimer votre reconnaissance à un partenaire commercial clef.
 

Nos produits

Une marque leader, connue et reconnue.  

 

La marque Philips est connue et reconnue par les Français. Ses produits font partie de l’environnement quotidien en termes de soin masculin, de beauté féminine et de confort de la maison.

 

 

Avec la volonté permanente de mettre la technologie au service du bien être des gens, Philips est depuis toujours précurseur en matière d'innovation.

 

 

Proposer un produit Philips pour vos programmes de stimulation, c’est déjà gagner la crédibilité et générer la motivation : deux facteurs clefs de succès.

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