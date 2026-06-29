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Tasses anti-fuites
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Prix
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Note
How to drink
Bec souple (4)
Paille (4)
Tasse d'apprentissage Natural (1)
Étape de développement
Préserve les gencives des 1res dents (6)
Résiste aux dents qui poussent (2)
Âge
12 mois et + (2)
6 mois et + (2)
9 mois et + (4)
Capacité
200 ml (4)
AventTasses à paille
Avent -Tasse à bec souple, résiste aux morsures
Avent Natural ResponseTasse d'apprentissage
AventTasse à bec
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