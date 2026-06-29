Tasses anti-fuites

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Tasses à paille

SCF796/01
  • Tasse à paille
  • 200 ml
  • 9 mois et +
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Tasses à paille

SCF798/02
  • Tasse à paille
  • 300 ml
  • 12 mois et +
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Tasse à bec souple, résiste aux morsures

SCF802/01
  • Tasse à bec My Grippy
  • 300 ml
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Tasse d'apprentissage

SCF263/61
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Tasses à paille

SCF796/02
  • Tasse à paille
  • 200 ml
  • 9 mois et +
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Tasses à paille

SCF798/01
  • Tasse à paille
  • 300 ml
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Tasse à bec souple, résiste aux morsures

SCF802/02
  • Tasse à bec My Grippy
  • 300 ml
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Tasse à bec

SCF551/03
  • Facile d'utilisation
  • 200 ml
  • 6 mois et +
  • Fille
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Tasse à bec

SCF551/05
  • Facile d'utilisation
  • 200 ml
  • 6 mois et +
  • Garçon
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