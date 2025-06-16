* La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

* Temps de réponse égal à SmartResponse

* Espace sRGB basé sur CIE 1931, espace NTSC basé sur CIE1 976

* Veuillez noter que la résolution maximale est de 3840 x 2160 à 60 Hz, 8 bits, lorsque la connexion en série se fait via Thunderbolt 4.

* Veuillez noter que le PowerSensor 2 ne fonctionne qu'avec Windows 11 installé. Lorsque PowerSensor 2 est activé, WAL signifie Walk Away Lock et WOA signifie Wake On.

* La puissance de sortie du port Thunderbolt de cet écran est de 100 W (96 W en moyenne), la puissance maximale dépend de votre appareil.

* Les modes USB et Power Delivery sont exclus du calcul des économies d'énergie apportées par PowerSensor.

* Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

* La garantie de 5 ans est une garantie volontairement limitée par le fabricant. Elle s'applique uniquement aux pays répertoriés sur cette page https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Les consommateurs peuvent en bénéficier en plus de leurs droits légaux en vertu des lois nationales en vigueur, sans les affecter. Pour les utilisateurs finaux non-consommateurs (entreprises/professionnels), seules les conditions de la garantie limitée du fabricant s'appliquent.

* L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.