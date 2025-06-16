Termes recherchés

    Les moniteurs Philips répondent aux besoins des professionnels polyvalents et dynamiques d'aujourd'hui, grâce à une large gamme de solutions innovantes conçues pour optimiser la productivité, offrir des images réalistes, améliorer le bien-être et protéger l'environnement.

    Technologie IPS

    Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

    Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

    Couleurs 10 bits

    1,07 milliard de couleurs pour des dégradés fluides et un excellent niveau de détail

    L'affichage 10 bits offre une superbe profondeur de couleur avec 1,07 milliard de couleurs et un traitement interne de 12 bits, pour reproduire des couleurs douces et naturelles, sans dégradés abrupts ni bandes.

    Résolution UltraClear 4K UHD

    Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

    Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.

    SmartKVM : pour basculer facilement entre les sources.

    Contrairement à un commutateur KVM intégré classique pour moniteurs, le SmartKVM permet de basculer entre les sources d'une simple pression sur une touche de votre clavier. Lorsque tous les périphériques sont correctement connectés, vous pouvez passer facilement d'une source à une autre en appuyant trois fois sur la touche Ctrl.

    SoftBlue_Feature Image

    Technologie SoftBlue apportant un confort visuel

    La technologie SoftBlue améliore le confort visuel et protège contre les effets néfastes d'une exposition prolongée à la lumière bleue sur la santé. Grâce à la dalle à lumière bleue réduite, le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm est abaissé à moins de 50 %. Par conséquent, la technologie SoftBlue offre un confort visuel optimal, réduit la fatigue oculaire et favorise une mise au point durable. En outre, la technologie LED SoftBlue est testée et certifiée Faible lumière bleue TÜV Rheinland (solution matérielle) pour sa réduction efficace des émissions de lumière bleue.

    Feature Image 2022_MNT_Flicker-free technology

    Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

    En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.

    Feature Image EasyRead mode_non Pivot

    Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier

    L'affichage multi-vues permet deux connexions et affichages

    L'affichage multi-vues ultra-haute résolution de Philips vous donne accès à tout un univers de connectivité. Il permet deux connexions et affichages, ce qui vous donne la possibilité de travailler simultanément avec différents appareils (PC et ordinateur portable, par exemple) afin d'effectuer plusieurs tâches à la fois.

    Incurvé

    Moniteurs incurvés

    Les écrans incurvés Philips vont encore plus loin dans l’expérience visuelle en vous enveloppant délicatement et en élargissant votre champ de vision grâce à une courbure qui reproduit la forme naturelle de l’œil.

    Solutions d’accueil

    Solutions d’accueil

    Découvrez la simplicité d’une connexion par câble unique qui optimise votre installation et améliore votre productivité grâce aux moniteurs Philips avec station d’accueil USB-C. Un seul câble permet d’alimenter votre ordinateur portable, sans adaptateur secteur supplémentaire.

    Vidéoconférence

    Le moniteur de visioconférence Philips est une solution tout-en-un pour les appels vidéo, avec webcam, microphone et haut-parleurs intégrés. Doté d’un port USB-C pour le docking, il permet de gagner de l’espace, de réduire la consommation d’énergie et d’optimiser les coûts — idéal pour les espaces de travail compacts.

    * La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
    * Temps de réponse égal à SmartResponse
    * Espace sRGB basé sur CIE 1931, espace NTSC basé sur CIE1 976
    * Veuillez noter que la résolution maximale est de 3840 x 2160 à 60 Hz, 8 bits, lorsque la connexion en série se fait via Thunderbolt 4.
    * Veuillez noter que le PowerSensor 2 ne fonctionne qu'avec Windows 11 installé. Lorsque PowerSensor 2 est activé, WAL signifie Walk Away Lock et WOA signifie Wake On.
    * La puissance de sortie du port Thunderbolt de cet écran est de 100 W (96 W en moyenne), la puissance maximale dépend de votre appareil.
    * Les modes USB et Power Delivery sont exclus du calcul des économies d'énergie apportées par PowerSensor.
    * Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
    * La garantie de 5 ans est une garantie volontairement limitée par le fabricant. Elle s'applique uniquement aux pays répertoriés sur cette page https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Les consommateurs peuvent en bénéficier en plus de leurs droits légaux en vertu des lois nationales en vigueur, sans les affecter. Pour les utilisateurs finaux non-consommateurs (entreprises/professionnels), seules les conditions de la garantie limitée du fabricant s'appliquent.
    * L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
    * Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
