    Curved Business Monitor

    Un flux de travail plus efficient

    Incurvé

    Les moniteurs incurvés Philips améliorent l’expérience de bureau en enveloppant votre champ de vision et en suivant la forme naturelle de l’œil. Ils créent un effet immersif subtil qui favorise la concentration, réduit les distractions et améliore le confort visuel ergonomique.

    DisplayHDR 400

    DisplayHDR 400 pour des images exceptionnelles, plus réalistes

    La norme DisplayHDR 400 certifiée par VESA offre une expérience d'un tout autre niveau qu'avec un moniteur SDR classique. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 400 produit des niveaux de luminosité, de couleurs et de contraste exceptionnels. Grâce à la gradation globale et à une luminosité minimale de 400 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails lumineux et des noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.

    Cadrage automatique de la webcam optimisé par l'IA

    Cadrage automatique de la webcam optimisé par l'IA, pour des appels vidéo dynamiques.

    Cette fonction optimisée par l'IA est idéale pour des visioconférences de groupe. Lorsqu'une ou plusieurs personnes se placent dans le champ de la webcam, le cadrage s'ajuste automatiquement grâce à la fonction optimisée par l'IA et le zoom fait en sorte d'intégrer tous les membres de l'équipe. Et inversement, lorsque des participants quittent le champ de la webcam, le cadrage s'adapte en conséquence. Une solution idéale pour les longues réunions et les appels d'équipe.

    Webcam réglable : pour des visioconférences confortables.

    Améliorez votre confort pendant les visioconférences grâce à cette fonctionnalité. La webcam présente une plage de réglage de 30 degrés en avant et en arrière permettant aux participants d'assister à des réunions en tout confort, dans la posture qui leur convient le mieux.

    Busylight : pour définir votre statut d'activité

    Cette fonctionnalité permet de travailler en solo et de collaborer de façon optimale dans un espace professionnel très fréquenté. Pour indiquer qu'il ou elle est occupé-e, il suffit à l'utilisateur ou à l'utilisatrice d'appuyer sur la touche de raccourci Busylight située dans le menu inférieur gauche du cadre du moniteur. Le voyant de la webcam devient alors rouge. En outre, la fonctionnalité Busylight peut également se synchroniser avec le statut dans Microsoft Teams.

    Moniteur 32:9 SuperWide conçu pour remplacer les configurations multi-écrans

    Le moniteur 32:9 SuperWide de 49" (124 cm) avec une résolution de 5 120 x 1 440 est conçu pour remplacer les configurations multi-écrans et offrir un affichage ultra-large. Il correspond à deux moniteurs Quad HD 16:9 de 27" (68 cm) installés côte à côte. Les moniteurs SuperWide présentent la même surface d'affichage que deux moniteurs, mais évitent une configuration compliquée.

    Technologie SoftBlue apportant un confort visuel

    La technologie SoftBlue améliore le confort visuel et protège contre les effets néfastes d'une exposition prolongée à la lumière bleue sur la santé. Grâce à la dalle à lumière bleue réduite, le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm est abaissé à moins de 50 %. Par conséquent, la technologie SoftBlue offre un confort visuel optimal, réduit la fatigue oculaire et favorise une mise au point durable. En outre, la technologie LED SoftBlue est testée et certifiée Faible lumière bleue TÜV Rheinland (solution matérielle) pour sa réduction efficace des émissions de lumière bleue.

    Crochet pour écouteurs : pour un rangement personnalisable

    Cet aménagement facilite au maximum le rangement des écouteurs. Tirez doucement sur le crochet situé sur le côté du moniteur : votre bureau sera bien rangé et vous disposerez d'une solution pratique de gestion des câbles pour votre espace de travail.

    Reproduction fidèle des couleurs et protection contre la lumière bleue certifiées Eyesafe

    L'écran Philips est CERTIFIÉ Eyesafe® 2.0 pour vous protéger efficacement d'une longue exposition à la lumière bleue. Le filtre spécial lumière bleue toujours activé contribue non seulement à réduire la fatigue oculaire due aux écrans, mais assure également l'intégrité des couleurs.

    Grand angle de vue

    Les grands écrans sans cadre 49B2U6903CH et 45B1U6900CH proposent des formats ultra-larges idéals pour le multitâche. Assez larges pour remplacer plusieurs moniteurs, ils offrent une courbure 1500R ou 1800R qui élargit le champ de vision et améliore le confort visuel.

    Station d'accueil USB-C

    Équipant de nombreux moniteurs incurvés, notamment les modèles 34B2U5600C, 49B2U5900CH, 45B1U6900CH et 45B1U6900C , le port USB 3.2 type C intégré avec alimentation électrique vous garantit un haut débit de transfert de données et une connectivité flexible au bureau ou à la maison.

    Une solution pour tous

    Les moniteurs incurvés Philips sont spécialement conçus pour imiter la courbe naturelle de l'œil, réduire la distorsion et la distraction tout en créant un subtil effet immersif. Disponibles en formats 24 pouces, 27 pouces, 32 pouces, 34 pouces, 43 pouces et 49 pouces, les moniteurs Philips sont la solution idéale pour tous.

    Curved Business Monitor
    Curved Business Monitor
    * Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
    * Temps de réponse égal à SmartResponse
    * Espace NTSC basé sur CIE 1976
    * Espace sRGB basé sur CIE 1931
    * Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
    * Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.
    * Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.
    * L'alimentation USB-C Power Delivery de cet écran peut atteindre 100 W (typiquement, 96 W), la puissance maximale dépendant de votre appareil.
    * Les modes USB et Power Delivery sont exclus du calcul des économies d'énergie apportées par PowerSensor.
    * Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
    * Lorsque le cadrage automatique de la webcam est activé, la résolution de la webcam est de 2 mégapixels. Lorsque le cadrage automatique de la webcam est désactivé, elle est de 5 mégapixels.
    * Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 2,5 G.
    * La garantie de 5 ans est une garantie volontairement limitée par le fabricant. Elle s'applique uniquement aux pays répertoriés sur cette page https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Les consommateurs peuvent en bénéficier en plus de leurs droits légaux en vertu des lois nationales en vigueur, sans les affecter. Pour les utilisateurs finaux non-consommateurs (entreprises/professionnels), seules les conditions de la garantie limitée du fabricant s'appliquent.
    * L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
    * Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
