De nombreux facteurs expliquent la décoloration des dents. La génétique, votre environnement, et même certains médicaments peuvent avoir une incidence sur la blancheur de votre sourire.



Le plus souvent, cela vient des taches de surface présentes sur votre émail. Elles sont la conséquence des aliments, des boissons et de votre style de vie au quotidien. Au fil du temps, ces taches peuvent migrer dans la couche située en-dessous de l'émail, la dentine. Quand les taches atteignent cette couche, l'ensemble de la dent paraît plus sombre en raison de la translucidité de l'émail.