Pour protéger votre maison et vos précieux appareils électriques, les parasurtenseurs Philips sont équipés de la technologie Power Blocker. Cette technologie peut protéger vos appareils électroniques connectés même après des événements tels que la foudre avec un courant transitoire de cent mille ampères. De telles surtensions saturent la fonction de protection contre les surtensions et peuvent détruire les appareils connectés à un parasurtenseur standard. Avec un parasurtenseur Philips doté de la technologie Power Blocker, vos appareils sont en sécurité. De plus en plus d'appareils se chargent via USB : bon nombre de nos produits sont désormais équipés de la charge USB, y compris USB-C. Avec une gamme complète de solutions d'alimentation de pointe pour les appareils électroniques grand public, le bureau et les applications audio/vidéo, Philips prolonge la durée de vie et protège tous vos appareils électroniques.