Avec une température de couleur élevée atteignant 5 800 K, les ampoules Philips Ultinon Pro6001 produisent une lumière blanche vive proche de la lumière du jour. La meilleure visibilité ainsi obtenue permet de détecter plus facilement les obstacles et de suivre la trajectoire idéale. La température de couleur optimale limite la fatigue oculaire, pour une conduite de nuit plus confortable et plus sûre.