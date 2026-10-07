Platine Bluetooth® Fidelio FT1

Conçue pour une haute fidélité

La platine Bluetooth® FT1 vous invite à profiter au maximum de la musique que vous aimez. Le plateau en aluminium moulé permet de faire tourner le vinyle avec finesse, et elle dispose également d'un lecteur CD intégré. De plus, vous pouvez écouter votre musique avec ou sans fil.