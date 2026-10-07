Payez plus tard avec Klarna
Platine Bluetooth® Philips V3000
Solution parfaite
The Tina
Style rétro, son moderne.
Redécouvrez vos morceaux préférés grâce à une platine vinyle. Écoutez vos classiques vinyles préférés ou vos playlists en streaming grâce à la lecture rapide et au Bluetooth®. Ses haut-parleurs intégrés et ses fonctionnalités modernes vous permettent de profiter d'un son intemporel où que vous soyez.
Diffusez votre musique sans fil et écoutez vos CD préférés ou la radio en toute clarté. Un son puissant et une connectivité sans faille dans un format compact qui s'intègre parfaitement à n'importe quelle pièce, pour une écoute flexible et claire.
Réveillez-vous à votre façon. Profitez d'un son clair, de deux alarmes et de fonctions de réveil en douceur pour bien commencer la journée. Grâce à la diffusion sans fil, aux écrans à intensité variable et aux commandes simples, vos matinées restent zen.
Platine Bluetooth® Fidelio FT1
La platine Bluetooth® FT1 vous invite à profiter au maximum de la musique que vous aimez. Le plateau en aluminium moulé permet de faire tourner le vinyle avec finesse, et elle dispose également d'un lecteur CD intégré. De plus, vous pouvez écouter votre musique avec ou sans fil.
Profitez d'enceintes domestiques sans fil connectées Wi-Fi, permettant une utilisation multi-pièces. Découvrez nos enceintes portables Bluet...
Découvrez des modèles sport pour les modes de vie actifs, des écouteurs True Wireless au design élégant, ou encore des casques Fidelio filai...
Enrichissez le son de votre téléviseur Ambilight. Explorez notre gamme de barres de son TV sans fil, de barres de son avec caissons de basse...
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage
Découvrez toutes les rubriques d'assistance et bien plus encore
Effectuez une recherche par numéro de modèle et trouvez des informations spécifiques au produit
Trouvez les pièces de rechange et accessoires pour votre produit