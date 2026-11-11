ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 45 jours

Piles et lampes torches

Piles et lampes torches (112)

1 - 12 sur 112 résultats
Trier:

  • LongLife
  • LongLife

LongLife
Pile

R036L16F/10
  • AAA/AA
  • Chlorure de zinc Extra
Voir le produit

Nouveau

  • Ultra Alkaline

Ultra Alkaline
Pile

LR20E2B/10
  • D
  • Ultra alcaline
Voir le produit

Nouveau

  • Ultra Alkaline

Ultra Alkaline
Pile

LR14E2B/10
  • C
  • Ultra Alkaline
Voir le produit

Nouveau

  • Ultra Alkaline

Ultra Alkaline
Pile

LR6E4B/10
  • AA
  • Ultra Alkaline
Voir le produit

Nouveau

Pile

LR03A8BP/10
  • AAA
  • Alcaline
Voir le produit

Nouveau

  • Ultra Alkaline

Ultra Alkaline
Pile

LR03E8W/10
  • AAA
  • Ultra alcaline
Voir le produit

Nouveau

Batterie lithium-ion

TACR0002BA/00
  • 3.7V, 600mAh
  • Remplaçable et rechargeable
  • Remplacement rapide de la batterie
Voir le produit

Nouveau

  • Minicells
  • Minicells

Minicells
Pile bouton

CR2016P2/01B
  • 2 unités
  • Lithium
  • 3V
Voir le produit

Nouveau

  • Minicells
  • Minicells

Minicells
Pile bouton

CR2025/01B
  • 1 unité
  • Lithium 3V
Voir le produit

Nouveau

  • Minicells

Minicells
Pile bouton

CR2016/01B
  • 1 unité
  • Lithium
  • 3V
Voir le produit

Nouveau

  • Minicells
  • Minicells

Minicells
Pile bouton

CR2025P5/01B
  • 5 unités
  • Lithium
Voir le produit

Nouveau

  • Minicells
  • Minicells

Minicells
Pile bouton

CR2025P2/01B
  • 2 unités
  • Lithium 3V
Voir le produit
Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.