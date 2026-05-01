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Plus de moments de tendresse. Le merveilleux moment où vous accueillez votre enfant au monde, son premier sourire ou encore ses premiers pas : la découverte de la parentalité est une aventure extraordinaire. Cependant, il y a aussi des moments difficiles et l'on peut parfois se sentir perdus. C'est là que nous intervenons. Nous avons passé des décennies à travailler avec des professionnels de la santé pour comprendre le fonctionnement des mamans et des bébés, afin de mettre au point des produits qui répondent aux besoins uniques des parents. Chaque jour, nous aidons des millions de mamans et de papas à offrir la meilleure alimentation possible à leurs enfants et à les apaiser. Ils peuvent ainsi élever des bébés heureux, en bonne santé et profiter de leurs sourires toute la journée.
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